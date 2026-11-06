안산교육지원청, 학교 간 국제교류 성공 사례 공유 협력 네트워크 강화

경기도 안산교육지원청은 6일 안산해솔초등학교에서 관내 초·중·고등학교 교사와 교육 관계자를 대상으로 ‘2026 안산 국제교류협력 운영 성과 공유회’를 개최했다.

이번 행사는 학교별 국제교류 프로그램의 실천 사례와 운영 노하우를 나누며, 지역 내 교류 활성화와 협력 체계 강화를 목적으로 진행됐다.

▶ 관내 초·중·고등학교 교사와 교육 관계자를 대상으로 ‘2026 안산 국제교류협력 운영 성과 공유회’를 진행하고있다. ⓒ안산교육지원청

공유회는 안산해솔초등학교에서 진행한 국제교류 관련 수업 참관과 구체적인 운영 경험 발표로 구성됐다. 참가자들은 직접 수업 현장을 둘러보며 실제 프로그램 운영 방법과 교육 과정 연계 방안을 확인했다. 또한, 프로그램 기획부터 실행까지 겪는 어려움과 그 해결책을 함께 논의하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

안산교육지원청은 그간 해외 교육기관 및 학교들과의 긴밀한 협력, 맞춤형 해외 학교 매칭, 전문 컨설팅 제공, 그리고 국제교류 박람회 개최 등 다양한 활동을 통해 현장의 국제교류 활성화를 적극 지원해왔다. 특히 ‘안산 국제교류협력 지원단’은 현장 전문성을 토대로 신규 참여 학교에 운영 자문과 우수사례 전파에 힘쓰고 있다.

이번 행사에서는 경험이 풍부한 안산해솔초의 사례가 집중 조명되어, 국제교류에 처음 참여하는 학교들이 현실적인 정보를 얻고 자신감을 높일 수 있는 계기가 되었다. 행사 후 참가자들에게 배포된 자료집으로 국제교류 프로그램을 체계적으로 기획하고 운영할 수 있는 실무 가이드도 제공했다.

김수진 교육장은 “학생들이 글로벌 마인드를 갖추고 서로 다른 문화를 이해하는 것은 매우 중요한 교육 목표”라며 “지역 내 모든 학교가 우수한 국제교류 사례를 공유하고, 학생들이 다양한 세계와 자연스럽게 소통할 수 있도록 지원을 더욱 강화하겠다”고 강조했다.

안산교육지원청은 앞으로도 학교별 특성과 여건을 고려한 맞춤형 컨설팅과 해외 학교와의 연계 지원을 강화하여, 국제 교육 협력의 저변을 더욱 넓혀갈 방침이다.