과천시, 노후 무인민원발급기 2대 최신 장비로 교체

경기 과천시가 시민들에게 보다 신속하고 편리한 민원 서비스를 제공하기 위해 노후 무인민원발급기 교체에 나선다.

과천시는 내구연한이 지난 무인민원발급기 2대를 최신 장비로 교체한다고 6일 밝혔다. 교체 대상은 정부과천청사 안내동 1층과 과천행복어울림센터에 설치된 발급기다.

▲과천시청 전경 ⓒ과천시

시는 노후 장비에서 발생할 수 있는 갑작스러운 고장을 예방하고 시민들이 안정적으로 민원 서비스를 이용할 수 있도록 이번 사업을 추진한다.

새롭게 도입되는 발급기는 최신 운영체제를 적용해 민원서류 발급 속도를 높이고, 화면 가독성과 조작 편의성을 개선한 것이 특징이다. 특히 어르신과 정보 취약계층도 쉽게 이용할 수 있도록 사용자 편의성을 높였으며, 보안 기능을 강화해 개인정보 보호 수준도 향상할 것으로 기대된다.

무인민원발급기를 이용하면 주민등록등본과 초본, 가족관계증명서, 토지대장, 건축물대장 등 다양한 민원서류를 발급받을 수 있다. 평일 근무시간 외에도 이용할 수 있어 시민들의 시간적·경제적 부담을 줄이는 데 도움이 된다.

시 관계자는 “무인민원발급기는 시민들이 일상에서 자주 이용하는 생활 밀착형 행정서비스인 만큼 안정적인 운영이 중요하다”며 “누구나 쉽고 편리하게 민원서비스를 이용할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.