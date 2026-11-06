{양주 소식}가수 도원경 홍보대사 위촉 등

▲정덕영(왼쪽)양주시장이 5일 가수 도원경씨를 홍보대사로 위촉한 뒤 기념촬영을 하고 있다.ⓒ양주시

◇가수 도원경 홍보대사 위촉

양주시는 5일 가수 도원경 씨를 양주시 홍보대사로 위촉하고, 시정과 문화·관광 자원 홍보를 위한 협력에 나섰다.

도원경 홍보대사는 대표곡 ‘다시 사랑한다면’을 비롯해 특유의 가창력과 개성 있는 음악적 색깔로 대중에게 알려진 가수다. 특히 대표곡이 후배 가수들의 커버 무대 등을 통해 꾸준히 재조명되면서 세대를 아우르는 대중적 공감대를 형성하고 있다.

시는 도원경 홍보대사의 대중적 인지도와 음악적 활동 경험을 바탕으로 양주시의 문화적 매력을 널리 알리고, 지역축제와 문화행사 등에서 시민과 함께하는 홍보 활동을 추진할 계획이다.

도원경 홍보대사는 위촉식 당일 양주 회암사지의 유네스코 세계유산 등재를 기원하는 응원 영상 촬영에 참여했다. 해당 영상은 회암사지의 역사적 가치와 세계유산 등재 추진의 의미를 알리고, 시민과 국민의 관심과 응원을 이끌어 내는 홍보 콘텐츠로 활용될 예정이다.

◇내달 2일 2028 대입개편 설명회…학부모 150명 모집

양주시는 12월 2일 오전 10시 옥정호수도서관 예술극장에서 관내 초·중·고 학부모를 대상으로 2028학년도 대입제도 개편에 따른 입시설명회를 개최한다.

이번 설명회는 내신 5등급제와 통합수능 등 달라지는 대입제도의 주요 내용을 짚고, 초·중·고 학년별 학습 및 진학 준비 전략을 안내한다.

강연은 전 대성학력개발연구소장인 이영덕 입시 전문가가 맡는다. 이 소장은 2028학년도 대입제도 개편 방향과 입시 동향을 분석하고, 변화하는 입시환경에 맞춘 학년별 대응 전략을 제시할 예정이다.

특히 고교학점제에 따른 과목 선택과 진로 연계 방안, 학생 주도의 학업계획 수립 등 초등학생부터 고등학생까지 단계별로 준비해야 할 사항을 안내한다.

모집 인원은 150명이며, 참가 신청은 16일부터 양주진로진학플랫폼을 통해 선착순으로 받는다. 자세한 사항은 양주시 진로진학지원센터로 문의하면 된다.

◇‘이집트의 세계유산 피라미드’ 특별강연…100명 모집

양주시는 22일 오후 3시 양주시립회암사지박물관 1층 강당에서 시민 100명을 대상으로 '이집트의 세계유산 피라미드' 특별강연을 개최한다.

이번 강연은 회암사지의 유네스코 세계유산 등재를 추진하는 양주시가 시민들의 세계유산에 대한 이해와 관심을 높이기 위해 마련한 교육 프로그램의 일환이다.

강연은 곽민수 한국이집트학연구소장이 맡는다. 한양대학교 겸임교수로 활동 중인 곽 소장은 고대 이집트 문명과 피라미드의 역사, 세계유산으로서의 가치 등을 소개할 예정이다.

이번 강연을 통해 시민들은 이집트 피라미드를 비롯한 세계유산의 역사적·문화적 가치를 살펴보고, 세계유산 보존의 의미를 이해하는 시간을 갖게 된다.

참가비는 무료이며, 신청은 9일 오전 10시부터 네이버 예약을 통해 선착순으로 접수한다. 네이버에서 '문화위드유튜브'를 검색한 뒤 해당 프로그램을 예약하면 된다.