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[인사] 의정부도시공사

김명승 기자  |  기사입력 2026.11.06. 11:53:11

ⓒ의정부도시공사

▲ 경영기획처장 윤석범 ▲공공체육처장 홍주연 ▲ 교통사업처장 이선영

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