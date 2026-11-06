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2026년 11월 06일 11시 59분
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[인사] 의정부도시공사
▲ 경영기획처장 윤석범 ▲공공체육처장 홍주연 ▲ 교통사업처장 이선영
김명승
기자
kmshope1@naver.com
경기북부취재본부 김명승 기자입니다.
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