충남 아산에 3689억 투입…첨단 디스플레이 국가연구거점 구축

▲박수현 충남지사가 과학기술정보통신부의 국가연구개발사업평가 총괄위원회에서 ‘첨단 디스플레이 국가연구플랫폼 구축사업’이 예비타당성 조사를 최종 통과했다”는 기자회견을 하고 있다 ⓒ충남도

충남 아산에 3689억 원 규모의 첨단 디스플레이 국가연구거점이 들어선다.

박수현 충남도지사는 6일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 ‘첨단 디스플레이 국가연구플랫폼 구축사업’이 과학기술정보통신부 국가연구개발사업평가총괄위원회의 예비타당성 조사를 최종 통과했다고 밝혔다.

충남도는 2027년부터 2033년까지 7년간 총 3688억7000만 원을 투입해 아산탕정 테크노 일반산업단지 일대에 첨단 디스플레이 연구시설을 구축한다.

연면적 8000㎡ 규모의 연굳이원동과 클린룸동, 유틸리티동 등 핵심 연구시설을 갖추고 차세대 디스플레이 기술개발과 상용화를 지원할 계획이다.

주요 연구 분야는 초고해상도·초고색 재현 유기발광다이오드(OLED)와 차세대 무기발광 디스플레이(iLED) 등 미래형 디스플레이 기술이다.

특히 기술 기획부터 지식재산권(IP) 확보, 민간 기술 이전, 디지털 가상실험실 구축까지 연구개발 전 과정을 지원하는 혁신 생태계를 조성한다는 구상이다.

도는 이번 사업을 통해 약 1만2000명의 일자리 창출과 7709억 원의 생산유발 효과, 2176억 원의 부가가치 유발 효과가 발생할 것으로 전망했다.

또 삼성디스플레이의 67조원 규모 투자계획과 연계해 디스플레이를 비롯한 소재·광학 등 관련 산업의 기술 경쟁력을 강화할 방침이다.

박수현 지사는 “이번 예타 통과는 글로벌 디스플레이 시장에서 중국의 추격에 대응하고 초격차 기술을 확보할 중요한 기반이 될 것”이라며 “삼성디스플레이 등 민간투자와 연계해 충남을 세계적인 디스플레이 산업 거점이자 대한민국 AI 기술혁신의 중심지로 육성하겠다”고 말했다.