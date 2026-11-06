경북 안동 ‘수운잡방’, 유네스코 세계기록유산 아·태 지역목록 등재

경북 안동의 전통 음식문화를 담은 고(古)조리서 ‘수운잡방’이 ‘음식디미방’과 함께 유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역목록에 이름을 올렸다. 수백 년간 이어져 온 안동의 음식문화와 선조들의 조리 지식이 국제적으로 가치를 인정받으면서 안동의 기록문화유산이 또 하나의 성과를 거뒀다.

안동시는 지난 5일 인도네시아 자카르타 국가기록원(ANRI)에서 열린 유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역위원회(MOWCAP) 제11차 총회에서 ‘수운잡방’과 ‘음식디미방’이 '한반도 전통 조리 지식의 공동체 기록'이라는 하나의 기록군으로 등재됐다고 밝혔다.

이번 등재는 단순히 오래된 조리법을 담은 기록이라는 점을 넘어, 한국 전통 음식의 조리 지식이 형성되고 세대를 거쳐 전승된 과정과 남성과 여성이 각기 다른 방식으로 음식문화를 기록하고 계승해 온 역사적 가치를 인정받았다는 데 의미가 있다.

1540년부터 저술된 ‘수운잡방’은 광산김씨 예안파 설월당 종가에서 대대로 전해 내려온 우리나라에서 가장 오래된 민간 조리서다. 당시 안동지역 사대부가의 음식문화와 생활상을 구체적으로 담고 있어 조선시대 식생활을 살펴볼 수 있는 귀중한 자료로 평가받고 있다.

특히 당시 사용된 식재료와 다양한 조리법을 비롯해 음식에 담긴 생활문화까지 확인할 수 있어 한국 전통 음식문화 연구에서도 중요한 사료로 꼽힌다. 이러한 가치를 인정받아 2021년 국가지정문화유산 보물로 지정됐으며, 현재 한국국학진흥원이 보존·관리하고 있다.

안동시는 이번 등재를 계기로 지역에 전승돼 온 전통 음식문화의 가치를 널리 알리는 한편, 기록유산과 전통문화 자산의 발굴·보존에도 힘을 쏟을 방침이다.

안동시 관계자는 ‘수운잡방’의 유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역목록 등재는 안동의 전통 음식문화가 지닌 역사적·문화적 가치를 국제적으로 인정받은 뜻깊은 성과"라며 "앞으로도 다양한 분야의 기록유산과 전통문화 자산을 발굴하고 그 가치를 알리는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.

한편 안동은 유네스코 세계유산인 하회마을(2010년), 봉정사(2018년), 도산서원·병산서원(2019년)을 비롯해 세계기록유산인 ‘한국의 유교책판’(2015년), 인류무형문화유산인 하회별신굿탈놀이(2022년) 등을 보유하고 있다.

유네스코 유산 3대 분야를 모두 보유한 국내 최초의 도시인 안동은 이번 ‘수운잡방’의 아시아·태평양 지역목록 등재로 세계유산도시로서의 문화적 위상을 한층 높이게 됐다.