동두천시, 캠프 케이시 미군 장병 대상 역사·문화체험 실시

▲지난 4일 동두천시 역사·문화체험 행사에 참가한 캠프 케이시 주둔 미군 장병들이 지역 역사와 전통문화 체험에 참여하고 있다.ⓒ동두천시

경기 동두천시가 지역에 주둔하는 미군 장병들을 대상으로 역사·문화체험 프로그램을 운영하며 한미 간 문화교류 확대에 나섰다.

동두천시는 지난 4일 캠프 케이시 주둔 미군 장병들을 대상으로 '동두천 역사·문화체험의 날' 행사를 진행했다고 6일 밝혔다.

이번 행사는 미군 장병들에게 동두천의 역사와 안보시설, 자연 명소를 소개하고 한국의 전통문화를 직접 체험할 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

참가 장병들은 오전에 어유소 장군 묘와 자유수호평화박물관, 소요산 등을 방문해 지역의 역사와 문화적 특성을 살펴봤다.

오후에는 다도 체험과 한국무용 공연 관람, 전통공예 체험 등 다양한 프로그램에 참여하며 한국의 전통문화를 경험했다.

시는 이번 행사를 통해 미군 장병들이 지역의 역사와 문화를 이해하고 주민사회와 교류할 수 있는 계기를 마련했다고 설명했다.

특히 미군 주둔지역이라는 지역적 특성을 고려해 장병들의 지역사회 적응을 돕고 한미 간 우호관계를 강화하는 문화교류 프로그램을 지속적으로 추진할 계획이다.

동두천시 관계자는 "이번 체험 행사가 미군 장병들이 동두천의 역사와 문화를 이해하고 지역사회와 가까워지는 계기가 됐기를 바란다"며 "앞으로도 다양한 문화교류 프로그램을 통해 한미 간 유대를 강화하겠다"고 말했다.