포천시, 평화경제특구 지정 준비 본격화…시민·기업 의견 수렴

▲포천시가 평화경제특구 지정 준비를 위해 시민과 기업을 대상으로 열린제안 설문조사를 진행한다.ⓒ포천시

경기 포천시가 평화경제특구 지정을 위한 사전 준비에 나서면서 시민과 기업의 의견을 수렴한다.

포천시는 6일 평화경제특구 홍보 슬로건을 '평화경제, 포천이 준비합니다'로 선정하고 시민과 기업체 관계자 등을 대상으로 '포천 평화경제특구 열린제안' 설문조사를 실시한다고 밝혔다.

이번 설문은 평화경제특구 지정 추진에 대한 지역사회 관심을 높이고 시민과 기업의 다양한 의견을 향후 사업 방향 검토에 반영하기 위해 마련됐다.

조사 기간은 2026년 11월부터 2027년 8월까지다.

주요 조사 내용은 평화경제특구 추진에 대한 인지도와 포천시가 가진 지역적 강점, 특구 지정에 따른 기대효과와 우려사항, 향후 지역 발전 방향 등이다.

포천시는 설문을 통해 수렴한 의견을 바탕으로 지역의 강점과 발전 가능성을 검토하고 평화경제특구 지정 추진 방향을 구체화한다는 계획이다.

특히 남북관계 변화에 대비해 새로운 지역 성장 기반을 마련하고 평화경제와 연계한 발전 가능성을 모색한다는 방침이다.

설문 참여를 희망하는 시민과 기업체 관계자는 포천시가 안내한 온라인 설문 링크나 QR코드를 통해 의견을 제출할 수 있다.

포천시 관계자는 "포천 평화경제특구는 포천의 미래 성장 기반을 마련하기 위한 중요한 과제"라며 "시민과 기업의 다양한 의견에 귀 기울이고 지역의 강점과 가능성을 살린 평화경제특구를 준비해 특구로 지정될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.