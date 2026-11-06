오산시, 2027년 주요 현안사업 국비 324억원 반영 건의

조용호 경기 오산시장이 6일 국회를 방문해 이광재 국회 예산결산위원장에게 2027년 주요 현안사업 추진을 위한 국비 324억 원 반영을 건의했다.

오산시에 따르면 이날 간담회에는 조 시장과 차지호 국회의원, 김종욱 오산시의회 의장이 참석했다. 조 시장은 세교2지구 입주 등으로 인구가 급증하면서 도로와 행정기관 등 사회기반시설(SOC) 확충과 기준인력 충원이 시급하다며 국비 지원을 요청했다.

▲조용호 오산시장(왼쪽)이 이광재 국회 예산결산위원장에게 2027년 주요 현안사업 추진을 위한 국비 지원 건의서를 전달하고 있다. ⓒ오산시

주요 건의 사업은 △가장동 서부로 재개설 100억 원 △경부선철도 횡단도로 개설 100억 원 △오산 궐동지구대 이전·신축 22억 원 △오산3 공공하수처리시설 신설 44억 원 △중부1동부 하수관로 정비사업 58억 원 등 5개 사업이다.

특히 가장동 서부로는 지난해 7월 가장교차로 일원 붕괴사고 이후 일부 구간의 통행 제한이 이어지고 있으며, 경부선철도 횡단도로는 철도로 단절된 지역 도로망을 연결하기 위한 사업이다.

또한 인구 증가에 따른 치안 수요와 하수 발생량 증가에 대응하기 위해 지구대 이전·신축과 공공하수처리시설 조기 착공의 필요성도 강조했다.

이광재 예결위원장은 건의된 현안을 세심하게 살펴보고 가능한 범위에서 적극 협력하겠다고 밝혔다.

조 시장은 “시민 불편 해소와 안전한 도시 조성을 위한 예산 확보를 위해 국회와 중앙정부를 적극 찾아가겠다”며 “내년도 예산에 시의 주요 현안사업이 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.