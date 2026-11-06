한국수자원공사, 아시아물위원회 회장기관 재선출…2029년까지 이끈다

▲한국수자원공사(K-water)가 아시아지역 물 관리 협력을 이끄는 아시아물위원회(AWC) 회장 기관으로 재선출됐다 ⓒ한국수자원공사

한국수자원공사(K-water)가 아시아지역 물 관리 협력기구인 아시아물위원회(AWC) 회장 기관으로 재선출됐다.

한국수자원공사는 지난 6일 태국 방콕에서 열린 26차 아시아물위원회 이사회에서 차기 회장 기관으로 재선출됐다고 밝혔다. 임기는 2026년 11월부터 2029년 11월까지 3년이다.

AWC는 아시아지역의 물 문제 해결과 국제협력 강화를 위해 설립된 협력 플랫폼으로, 현재 28개국 194개 기관이 회원으로 참여하고 있다.

한국수자원공사는 2016년 AWC 설립을 주도한 이후 회장 기관재과 사무국 운영기관을 맡아 회원기관 간 협력체계를 확대해 왔다.

특히 아시아국제물주간(AIWW)을 통해 각국 정부와 국제기구, 민간기업이 물 관리 현안과 대응 방안을 논의하는 국제협력 기반을 구축했다.

유엔 등 국제기구와의 협력도 강화하고 있다. 지난해 5월 유엔환경계획(UNEP)의 물 분야 공인기관 지위를 획득했으며, 올해 2월에는 유엔아시아·태평양경제사회위원회(UNESCAP)와 물·기후변화 대응력 강화를 위한 전략적 파트너십을 체결했다.

한국수자원공사는 이번 재선출을 계기로 아시아지역의 물 문제 해결을 위한 협력사업을 확대하고, 인공지능(AI)과 디지털 트윈 등 첨단기술을 활용한 물 관리 솔루션의 국제적 확산에 나설 계획이다.

또 국제협력 네트워크를 활용해 국내 물기업의 해외시장 진출을 지원하고 물산업 경쟁력 강화에도 힘쓸 방침이다.

윤석대 한국수자원공사 사장은 “이번 AWC 회장 기관재 선출은 지난 10년간 회원기관들과 함께 추진해 온 다자간 국제협력 노력을 인정받은 뜻 깊은 결과”라고 말했다.