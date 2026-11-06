경기대, 연구와 산학협력의 선순환 생태계 구축

경기대학교는 6일 ‘KGU NOVA AWARDS 2026’ 비전 선포식을 개최했다.

이날 행사는 경기대가 펼쳐온 연구와 산학협력의 성과를 알리고, 연구혁신 문화를 확산시키기 위한 것이다.

▲6일 경기대학교 수원캠퍼스 복지관 하이엔드홀에서 ‘KGU NOVA AWARDS 2026’ 비전 선포식이 진행 중인 모습. ⓒ경기대학교

특히 경기대는 ‘연구를 넘어 혁신으로, 혁신을 넘어 사회적 가치로’를 슬로건으로, 탁월한 학문적 성과를 산업·사회적 혁신과 가치 창출로 연결하는 미래 연구혁신 비전인 ‘KGU Research & Innovation Vision 2030’을 공식 선포하며 연구와 산학협력의 선순환 생태계 구축을 위한 향후 방침을 알렸다.

이와 함께 학문적 성취와 연구 영향력 및 사회적 기여도가 높은 5명의 교직원에게 각각 ‘KGU NOVA Polaris Award’와 ‘KGU NOVA Luminary Award’ 및 ‘KGU NOVA Pioneer Award’를 수여했다.

경기대 관계자는 "이날 행사는 그동안 경기대가 축적해 온 학문적 성과를 되돌아보고, 새로운 지식과 혁신을 바탕으로 대학과 사회가 함께 나아갈 미래를 모색한 뜻깊은 자리"라며 "연구자들의 헌신적인 노력과 산학협력 성과가 곧 경기대의 핵심 경쟁력이자 미래 동력인 만큼, 연구자들이 마음껏 연구 역량을 펼치고 기술사업화와 창업으로 이어지는 혁신 생태계 구축을 적극 지원할 것"이라고 말했다.