김순덕 강릉전통자수장, '2026 전승발표회' 개최

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 도 지정 무형유산 개인종목 보유자인 김순덕 강릉전통자수장이 오는 10일부터 15일까지 강릉아트센터 제2전시실에서 '2026 전승발표회 – 강릉자수 맥(脈)을 이어서'를 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 발표회는 무형유산 개인종목 보유자가 평생 갈고닦은 전통 기예와 예술적 가치를 시민들에게 선보이고, 전통문화의 전승 성과를 공유하기 위해 마련됐다. 특히 김순덕 자수장이 반세기 동안 현장에서 이어온 강릉전통자수의 아름다움과 전통의 깊이를 한자리에서 만나볼 수 있는 뜻깊은 자리가 될 예정이다.

▲강원특별자치도 지정 무형유산 개인종목 보유자인 김순덕 강릉전통자수장이 오는 10일부터 15일까지 강릉아트센터 제2전시실에서 '2026 전승발표회 – 강릉자수 맥(脈)을 이어서'를 개최한다. ⓒ강릉시

전시 작품은 초충도, 강릉수보, 조각보, 여의주보 등 강릉전통자수의 고유한 멋과 섬세한 바느질 기법을 담은 작품부터 일상생활에서 친근하게 접할 수 있는 다양한 자수 작품까지 폭넓게 구성된다.

김세용 문화유산과장은 “이번 발표회가 개인종목 보유자가 지켜온 전통 기예의 가치와 무형유산 전승의 진정성을 시민들과 함께 나누는 계기가 되길 바란다”며, “앞으로도 개인종목 무형유산이 안정적으로 전승될 수 있도록 보유자와 전수자에 대한 지원과 노력을 이어가겠다”고 말했다.