제5차 국가철도망 계획 수립 앞두고 의견수렴…익산·전주역서도 설문 참여

향후 10년 간 국가 철도망 구축 방향을 담을 제5차 국가철도망 구축계획 수립을 앞두고 국민과 지방정부의 의견을 듣는 자리가 마련된다. 전북에서는 익산역과 전주역에 안내되는 QR코드 등을 통해 철도서비스 개선과 투자방향에 대한 의견을 낼 수 있다.

국토교통부는 오는 13일 오전 9시 30분 서울 전문건설회관 대회의실에서 ‘새로운 대한민국의 내일을 잇는 철도 대전환’을 주제로 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035) 의견수렴 행사를 개최한다고 밝혔다.

국토부가 주최하고 한국교통연구원이 주관하는 이번 행사는 계획 수립·고시에 앞서 국민과 지방정부, 전문가 등의 의견을 폭넓게 듣기 위해 마련됐다.

국토부는 그동안 지방정부 등이 건의한 사업을 대상으로 국가 철도망에서의 기능과 역할, 장래 교통수요, 지역발전과 연계한 구축 필요성, 사업 타당성 등을 검토해 왔다.

이번 행사에서는 주요 국가산업과 연계한 철도망 구축, 주택공급에 따른 철도망 확충, 시급한 병목구간 개선 등 중점 과제와 철도투자 필요성을 논의한다.

한국교통연구원은 미래 30년 철도 중심의 교통체계 전환을 위한 계획의 비전과 목표, 인구·산업구조 변화에 대응할 철도의 역할과 중장기 투자 필요성을 발표한다. 이어 지방정부가 지역별 핵심사업과 기대효과, 철도망 확충을 바라는 주민 의견을 전달한다.

전문가 토론에서는 철도투자의 필요성과 적정 규모, 지역균형발전 효과, 예비타당성조사를 비롯한 관련 제도 개선방안 등을 다룬다.

국민 사전 설문조사는 8일부터 13일까지 진행된다. 국토부 누리집과 통합앱 ‘코레일+’, 익산역·전주역 등 전국 주요 철도역 24곳에 안내되는 QR코드를 통해 거주지역의 철도서비스 수준과 향후 투자방향에 관한 의견을 제시할 수 있다.

행사는 국토부 유튜브 채널로 생중계되며 현장 질문과 온라인 댓글을 통한 의견수렴도 병행한다.

김태병 국토부 철도국장은 “철도망은 오늘의 이동 편의를 넘어 향후 30년의 국민 생활과 지역발전을 내다보고 준비해야 한다”며 국민과 지역의 목소리를 충실히 담아 계획을 마련하겠다고 밝혔다.