오세훈 "주식시장 도박판 돼…오만한 이재명 정부, 결국 지옥문 열었다"

오세훈 서울시장이 9개월 만에 코스피 5000선이 붕괴되고 서킷브레이커가 발동되는 등 증시 폭락에 "주식시장이 거대한 도박판이 됐다"며 "이재명 정부의 위험천만한 오만함이 결국 지옥문을 열었다"고 비난했다.

오 시장은 8일 SNS인 페이스북 본인 계정에 "6.3 지방선거 전에는 주가가 믿기 어려울 정도로 치솟더니, 선거 이후에는 폭락을 거듭하고 있다. 이 모든 것이 과연 우연의 일치인가"라며 이같이 밝혔다.



오 시장은 코스피가 8000선을 돌파하는 등 연일 주가가 치솟자 "정부는 지방선거를 불과 엿새 앞둔 5월 28일, 국민연금의 국내주식 목표 비중을 14.9%에서 20.8%로 대폭 높이는 모험을 강행했다"며 "여기에 기름을 부은 것이 고위험 레버리지 상품"이라고 했다.



그는 "정부는 지방선거를 불과 일주일 앞둔 5월 27일 삼성전자와 SK하이닉스 주가의 하루 등락률을 두 배로 추종하는 상품의 출시를 허용"했다며 "결국 정부가 국민연금을 종잣돈 삼아 판을 키우고, 고위험 레버리지 상품으로 판돈을 불릴 수 있도록 길을 열어준 거대한 도박판이 되어버"렸다고 비판했다.



이어 "시장을 마음대로 움직일 수 있다는 이재명 정부의 위험천만한 오만함이 결국 지옥문을 열었다"며 "부동산 시장은 규제로 억누를 수 있고, 주식시장은 돈을 끌어모아 띄우면 된다는 오만한 발상이 국민의 삶을 고통으로 몰아넣고 있다"고 했다.

오 시장은 또 주식시장이 급락한 데 대해 이재명 대통령에게 책임을 추궁했다. 그는 이재명 대통령이 지난 5일 공개한 유튜브 프로그램 <대통령의 Y>를 언급하며 "대통령께서는 유튜브 채널에서 한가롭게 'SNS를 왜 자주 하는지', '잠은 잘 주무시는지'에 답하실 때가 아니"라고 꼬집었다.

그는 "정부를 믿고 영끌 투자까지 감수한 국민들에게 직접 사과하고, 개인 투자자의 피해 확산을 막기 위한 실질적인 수습 대책을 밝혀야 한다"며 "국민연금의 투자비중 확대를 누가, 어떤 판단으로 결정했는지, 고위험 레버리지 상품의 출시를 누가 주도했고 왜 서둘렀는지도 한 점의 의혹도 남지 않도록 낱낱이 공개하라"고 했다.

그러면서 "정권의 성적표를 위해 국민의 삶을 실험 대상으로 삼은 역사적 범죄에 대해 반드시 책임을 물어야 한다"고 덧붙였다.