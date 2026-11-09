한병도 "대통령 탄핵 들먹인 국민의힘, 제정신 아녀"

한병도 더불어민주당 원내대표가 국민의힘 장외집회에서 나온 대통령 탄핵 관련 발언을 두고 “대통령 탄핵이 그리 가볍게 선동의 도구로 활용할 소재인가”라며 "제 정신이냐?"고 강하게 비판했다.

한 원내대표는 8일 자신의 페이스북에 올린 글에서 전날 국민의힘 장외집회를 ‘막말 대잔치’로 규정하며 “조작기소특검법 처리를 ‘내란’으로 몰아붙이더니, ‘끌어내야 한다’, ‘감옥에 보내야 한다’며 대통령 탄핵까지 입에 올렸다”고 지적했다.

그는 “윤석열의 불법 비상계엄을 옹호하던 내란 잔당들이 무슨 염치로 탄핵을 운운하느냐”며 “제1야당의 헌법 인식 수준이 참으로 개탄스럽다”고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표를 향해서도 “기어코 넘지 말아야 할 선을 넘어버린 저의가 무엇인지 의심스럽다”며 “본인의 불안한 정치적 입지를 탄핵 선동으로 다지려는 최악의 정치적 선택이 아닌지 의구심이 든다”고 말했다.

조작기소특검법에 대한 국민의힘의 반발도 정면으로 반박했다.

한 원내대표는 “윤석열 정권의 표적 수사와 정치적 기소 의혹을 규명하자는 것이 어떻게 내란이냐”며 “국민의힘이 문제 삼았던 공소취소 관련 조항은 물론이고 이첩요구권까지 삭제했음에도 여전히 ‘공소취소’라는 억지 주장만 되풀이하고 있다”고 주장했다.

이어 “정말 감출 것이 없다면 진상규명을 막아설 이유도 없다”며 “국민의힘은 더 이상 억지 주장과 선동으로 국민을 호도하지 말라”고 촉구했다.