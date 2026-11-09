김해 장유 자원순환시설 현대화사업 준공..."좋네요"

"드디어 장유 자원순환시설 현대화사업 준공식을 했습니다."

김정호 경남 김해시乙 더불어민주당 국회의원은 7일 이같이 피력했다.

김 의원은 "주민들께서 걱정하셨던 환경과 안전 문제에 대해 이제 마음을 놓으셔도 된다"며 "이번에 완료된 현대화 시설은 서울 강남의 쓰레기 소각장 배출기준에 버금가는 전국 최고 수준의 최첨단 시설이다"고 밝혔다.

▲김정호 경남 김해시乙 더불어민주당 국회의원. ⓒ프레시안(조민규)

김 의원은 "장유 자원순환시설은 유해가스 저감을 위한 이중 집진 여과장치(듀얼 백필터) 설치로 유해 가스(다이옥신 등) 배출을 철저히 차단했다"면서 "실시간 감시를 위해 150m 굴뚝 끝에 TMS(굴뚝 배출가스 연속자동측정기)를 설치해 소각로에서 배출되는 가스의 농도가 환경부와 소각장 정문 모니터에 실시간 공개된다"고 말했다.

김 의원은 또 "쓰레기 차량이 드나드는 소각장 출입구에 에어커튼과 음압 시스템을 설비해 생활 쓰레기를 소각로에 투하할때 발생하는 악취가 소각장 밖으로 새어나가지 못하도록 빨아당겨 그 냄새나는 공기마저 소각하는 방식으로 설계돼 악취 걱정 또한 말끔히 해소했다"고 덧붙였다.

그러면서 "김해자원순화센터에서 가징 가까운 부영 19차 아파트로 이사 와서 환경 파수꾼 역할을 한 지가 벌써 6년째이다"고 의미를 부여했다.

김 의원은 "그동안 틈나는대로 공사과정을 감독했을뿐 아니라 오늘 준공식후 김해시장과 함께 둘러보고 다시금 확인했다"며 "주민 여러분이 직접 확인하셔도 된다. 이제는 걱정과 우려는 내려놓아도 좋다고 자신 있게 말씀드린다"고 했다.

김 의원은 "장유 자원순환시설 소각시설이 하루 300톤으로 두배로 늘었다"면서 "폐열도 많아 발전양도 늘어나 한전에 판매 수익이 두배로 늘고 지역난방공사에 온수판매도 늘어서 부곡주민협의체 주민들께 이익금 환원도 늘어날 전망이다"고 밝혔다.

김 의원은 "이번 사업을 통해 장유출장소 마당과 함께 우리 지역주민들이 모여 소통하고 화합할 수 있는 장유에서 가장 넓은 광장이 마련되었다"고 하면서 "실내체육관·실내수영장·어린이 물놀이장·테니스 코트까지도 함께 들어섰다"고 말했다.

즉 이곳은 앞으로 각종 문화공연과 주말 장터 등 각종 자치활동공간으로 쓰이게 될 것이다는 것.

김정호 국회의원은 "이번 자원순환시설 현대화·문화·체육 공간 조성을 발판 삼아 장유1동이 노후된 구도심이 아니라 김해와 장유를 대표하는 명품 랜드마크로 우뚝 설 수 있도록 시·도의원들과 김해시장과 함께 더욱 노력하겠다"고 강조했다.