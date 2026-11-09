한국산업단지공단 서울지역본부, ‘G밸리 M.AX 아카데미’ 운영

한국산업단지공단 서울지역본부(본부장 박종배)는 서울디지털국가산업단지(G밸리) 입주기업의 인공지능 전환(AX)과 기업 경쟁력 강화를 위해 ‘G밸리 M.AX 아카데미’를 운영한다고 밝혔다.

이번 아카데미는 단순한 AI 활용법 교육을 넘어, 기업과 직무별 업무 특성에 맞는 AI 활용방안을 직접 익히고 실제 업무에 적용할 수 있도록 실습 중심으로 구성됐다.

특히 민간 AI 전문기업에 교육 운영을 위탁해 현장 중심의 실전형 교육을 제공한다. 참가자들은 AI Agent 설계와 업무자동화 도구 제작 등 실습을 통해 기업 현장에서 활용할 수 있는 AI 기술과 적용 방법을 익히게 된다.

교육은 기업 대표와 리더급 임직원을 위한 ‘리더과정’과 재직자를 위한 ‘직무별 실무과정’으로 나뉜다. 리더과정에서는 기업의 AX 전략과 AI Agent 설계 등을 다루며, 실무과정에서는 사무행정, 제조·생산, 홍보·마케팅 등 직무 특성에 맞춘 AI 활용 교육을 진행한다. 세부 과정에서는 AI 업무자동화와 업무도구 제작, 고객의견(VOC) 분석 및 업무자동화 시스템 구축, 재고·생산 예측모델 실습, 생성형 AI를 활용한 홍보·마케팅 콘텐츠 제작 등을 다룬다.

이번 교육은 지난 4일부터 진행돼 오고 있으며 오는 12월 10일까지 서울 구로구 G타워 등에서 이어진다.

G밸리 입주기업 대표와 재직자라면 누구나 전액 무료로 참여할 수 있으며, 수강을 희망하는 사람은 안내자료의 QR코드를 통해 간편하게 신청할 수 있다.

박종배 한국산업단지공단 서울지역본부장은 “기업의 AI 전환은 새로운 기술을 도입하는 데 그치지 않고 실제 업무와 생산 현장의 문제를 해결하는 데서 출발해야 한다”며, “이번 아카데미를 통해 G밸리 입주기업들이 각자의 업무에 맞는 AI 활용 역량을 높이고, 이를 생산성 향상과 업무 혁신으로 이어갈 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

▲한국산업단지공단 서울지역본부에서 지난 6일 입주기업 대표 및 경영진을 대상으로 ‘G밸리 M.AX 아카데미’ 경영자 과정 첫 강의를 진행하고 있다ⓒ한국산업단지공단 제공

(보도사진) 한국산업단지공단 서울지역본부에서 지난 6일 입주기업 대표 및 경영진을 대상으로 ‘G밸리 M.AX 아카데미’ 경영자 과정 첫 강의를 진행하고 있다.