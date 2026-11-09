[속보] '젠슨황 불륜 인정·中스파이' 논란 美 '발칵'…트럼프 "그는 훌륭한 사람, 中 데려갈 것"

도널드 트럼프 미국 대통령은 8일(현지시간) 싱가포르의 AI클라우드 업체 전직 여성 임원과의 불륜 관계를 인정하고 사과한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에 대해 "나는 그가 훌륭한 사람이라는 걸 안다"며 "모든 게 잘 풀렸으면 좋겠다"고 밝혔다.

황 CEO와 불륜관계인 여성이 중국 측 스파이라는 의혹이 제기된 바 있다.

<로이터> 통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 플로리다주 팜비치 공항에서 기자들가 만나 황 CEO에 대해 "그는 명예로운 사람"이라며 "직접 얘기를 들어봐야 한다"고 말했다.

트럼프 대통령은 중국 선전에서 열리는 아시아·태평양 경제협력체(APEC) 정상회의에 황 CEO를 데려갈 것이냐고 묻자 "난 잘 모르겠지만 확실히 그를 데려갈 것"이라며 "그가 뭔가 잘못을 저질렀다는 건 듣지 못했다"고 말했다.

앞서 뉴욕타임스(NYT) 등은 미국 정보당국이 싱가포르 AI 클라우드 업체 메가스피드 인터내셔널의 전직 임원 앨리스 황이 중국 정보기관에 포섭된 인물로 의심하고 있다고 보도했고, 엘리스 황이 황 CEO와 긴밀한 관계라고 전했다. 트럼프 대통령이 관련 의혹을 보고받았지만 별다른 조치를 취하지 않았다고도 보도했다.

엘리스 황은 싱가포르의 AI클라우드 업체 메가 스피드 인터네셔널의 전직 임원으로, 미국의 수출 통제 품목이 그녀를 통해 중국으로 흘러들어갔다는 의혹이 제기된 상태다. 중국 당국은 이같은 의혹을 전면 부인했다.

관련해 황 CEO는 엔비디아 사내 구성원들에게 이메일을 보고 "아내에게 불충실했다"며 자신의 불륜 사실을 시인하고 사과했다. 황 CEO는 "내 행동은 아내와 아이들에게 상처를 줬고 내가 한 일에 대해 어떠한 변명의 여지도 없다"며 "가족과 임직원 모두에게 사과한다"고 밝혔다.

엔비디아 이사회 공식 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보기관 첩보 활동 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 사외이사들로 조사위원회를 구성하고 외부 법률 전문가 지원을 받아 사실관계를 확인하겠다고 밝혔다. 황 CEO 역시 조사에 적극 협조하겠다고 했다.

다만 현재까지 이사회는 미국 국가안보나 엔비디아 기업 기밀이 침해됐다고 믿을 이유는 없다고 밝혔다.