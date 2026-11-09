충전해 둔 대구로페이 사용, 추가 캐시백 혜택 받을 수 있다

▲대구로페이 홍보 이미지ⓒ대구시 제공

대구광역시는 대구로페이 할인 충전이 종료된 10월 30일 이후에도 이미 충전해 둔 대구로페이를 사용하면 추가 캐시백 혜택을 받을 수 있다며, 충전액 사용과 착한가격업소 이용을 당부했다.

대구로페이는 충전 후 실제 결제해야 혜택을 누릴 수 있다. 코리아 그랜드 페스티벌 기간인 11월 15일까지 사용하면 결제 금액의 5%를 캐시백으로 돌려받을 수 있다.

특히 착한가격업소 이용 시 제공되는 5% 추가 캐시백 혜택은 코리아 그랜드 페스티벌 종료 이후에도 12월 31일까지 이어진다.

예를 들어 착한가격업소에서 5만 원을 결제하면 11월 15일까지는 두 혜택이 중복 적용돼 5천 원(10%)을 캐시백으로 받을 수 있으며, 11월 16일부터 12월 31일까지는 2천 5백 원(5%)의 캐시백을 받을 수 있다.

대구시는 시민들이 착한가격업소를 쉽게 찾을 수 있도록 대구시 홈페이지에 업소 안내 페이지를 운영하고 있다.

착한가격업소 정보는 대구시 홈페이지(분야별정보 → 산업·경제 → 생활정보 → 착한가격업소)에서 확인할 수 있다. 구·군별 업소명과 대표 메뉴, 매장 내·외부 사진을 비롯해 주차·포장·배달·예약·단체 이용 가능 여부도 확인할 수 있다.

박기환 대구시 경제국장은 “대구로페이 할인 충전은 종료됐지만 추가 캐시백 혜택은 계속되고 있다”며 “충전해 둔 대구로페이를 가까운 착한가격업소에서 사용해 캐시백 혜택도 받고, 소상공인에게도 힘을 보태주시길 바란다”고 말했다.