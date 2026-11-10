대구시, 대명로~캠프워커 구간 서쪽 대명로 연결부 100m 보상비 39억 원 편성

▲3차순환도로 중 캠프워커 서편 건설사업 위치도ⓒ대구시 제공

대구시 3차 순환도로의 완전 개통을 위해 필요한 대명로~캠프워커 동편까지 이어지는 전체 연장 600m 도로가운데, 서쪽 대명로 연결부 100m 구간의 보상비 39억 원이 편성돼 내년 공사에 탄력을 받게 됐다.

대구광역시는 2026년도 제2회 추가경정예산에 캠프워커 서편도로 중 대명로 연결부 100m 구간의 보상비를 편성함으로써 잔여 토지의 보상을 조속히 마무리하고 내년 공사에 착공한다는 계획이다.

캠프워커 서편도로는 3차 순환도로의 완전 개통을 위해 대명로에서 캠프워커 동편까지 이어지는 전체 연장 600m 도로다. 이번에 우선 추진하는 구간은 이 중 대명로와 연결되는 100m로, 사유지를 매입해 개설한다.

나머지 500m는 미군부대 부지 반환이 필요한 구간으로 국방부 및 주한미군과 별도로 협의를 이어가고 있다.

대명로 연결구간은 폭 20m, 연장 100m 규모의 도로를 개설하는 사업으로, 총사업비는 170억 원이다.

2022년 행정안전부의 ‘주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획’에 포함되면서 국비 84억 원을 확보해 추진 기반을 마련했으며, 대구시는 국비와 시비를 투입해 전체 7필지 중 4필지의 보상을 완료했다.

대구시가 이번 제2회 추경에 편성한 39억 원은 편입 토지 보상을 매듭짓고 본격적인 도로 건설공사로 넘어가기 위한 핵심 재원이다.

대구시는 내년도에 잔여 토지 3필지의 보상이 완료되는 즉시 공사에 착공해 2028년까지 대명로 연결부 도로 개설을 마무리할 계획이다.

한편 나머지 500m 구간은 2021년 7월 ‘캠프워커 서편도로 및 47보급소 부지 반환’이 하나의 SOFA 과제로 채택된 이후 협의를 이어왔으나, 47보급소 사업비 부담이 커지면서 합의가 장기간 답보 상태에 놓였다.

이에 따라 대구시는 두 사안을 분리해 캠프워커 서편도로 부지 반환 협의를 우선 추진할 수 있도록 지난달 국방부에 SOFA 과제 분리를 건의했다.

대구시는 우선 대명로와 연결되는 100m 구간의 조속한 개설을 위해 내년 착공에 필요한 공사비를 확보하고, 미군부대 부지 반환이 필요한 500m 구간도 관계기관 협의를 적극 추진해 단절된 3차 순환도로의 완전 개통을 앞당길 계획이다.

추경호 대구시장은 “이번 사업은 수십 년간 단절된 3차 순환도로의 완전 개통을 위한 마중물이라는 데 의미가 있다”며 “대명로 연결부 도로 개설을 계획대로 마무리해 3차 순환도로를 단계적으로 완성하는 기반을 마련하겠다”고 말했다.