한국가스공사, ‘인공지능(AI) 윤리 준수기관 확인마크’ 획득

한국가스공사는 한국지능정보사회진흥원(NIA)으로부터 ‘인공지능(AI) 윤리 준수기관 확인마크’를 획득했다고 10일 밝혔다.

이번 확인마크는 AI 기술의 개발·활용 과정에서 윤리적 책임을 다하고 신뢰할 수 있는 활용 환경을 조성하기 위해 관련 요건을 충족한 기관에 부여되는 제도다.

가스공사는 AI를 활용한 업무 혁신이 확대되는 상황에서 기술의 편리성과 효율성뿐만 아니라 윤리성과 신뢰성을 확보하는 것이 중요하다는 인식 아래 AI 윤리 실천 기반을 마련해 왔다.

이에 따라 'KOGAS 인공지능 윤리 지침'을 제정해 업무 프로세스에 적용할 기본 원칙을 정립하고, 사내에 공유해 윤리 규범화를 추진했다.

또 전 직원을 대상으로 AI 역기능 예방과 올바른 활용법에 관한 윤리 교육을 실시함으로써 확인마크 획득에 필요한 핵심 요건을 모두 충족했다.

가스공사는 이를 바탕으로 조직 전반에 책임 있는 AI 활용 문화를 정착시키고 대국민 서비스의 신뢰도를 더욱 높여 나갈 방침이다.

홍의락 가스공사 사장은 “AI 기술을 업무에 도입하는 것만큼 중요한 것은 기술을 올바르고 책임 있게 활용하는 것”이라며, “앞으로도 AI 윤리를 조직 전반에 내재화하고 국민이 신뢰할 수 있는 AI 활용 체계를 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.