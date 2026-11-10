문경문화예술회관, 영화 ‘인턴’ 11월 20~21일 오후 7시 30분 '문희아트홀'에서 상영

▲영화 '인턴' 상영 안내 포스터ⓒ문경시 제공

경북 문경문화예술회관이 영화 ‘인턴’을 11월 20일과 21일 각각 오후 7시 30분 '문희아트홀'에서 상영한다.

이번 영화는 2015년 개봉해 국내외 관객들의 사랑을 받았던 동명의 할리우드 영화를 한국 정서에 맞게 새롭게 각색한 리메이크 작품이다.

원작에서 로버트 드 니로가 연기한 실버 인턴 역은 최민식이, 앤 해서웨이가 연기한 패션 브랜드의 젊은 CEO 역은 한소희가 맡는다. 최민식과 한소희가 펼치는 세대를 뛰어넘는 호흡이 작품의 주요 관전 포인트다.

창업 3년 만에 100억 원대 매출을 일궈낸 젊은 CEO와 오랜 세월 쌓아온 풍부한 경험을 지닌 실버 인턴의 만남은 세대와 가치관의 차이를 넘어 서로를 이해하고 부족한 부분을 채워가는 특별한 여정을 그린다. 두 사람이 함께 성장하는 모습은 세대 간 소통과 공감의 가치를 전하며 따뜻한 웃음과 진한 감동을 선사한다.

문화예술회관 김정부 관장은 “영화 ‘인턴’은 세계적으로 사랑받은 원작의 따뜻한 감동을 한국적인 시선으로 새롭게 만날 수 있는 작품”이라며, “세대를 넘어 서로를 이해하고 응원하는 영화의 메시지가 관객들에게 유쾌한 웃음과 따뜻한 여운을 전하길 바란다”고 전했다.

입장권은 전석 2천 원(12세 이상 관람가)이며, 오는 11월 12일 오전 9시부터 현장예매(대공연장)와 인터넷예매(https://gbmgticket.moonhwain.kr)가 가능하다.

자세한 사항은 문경시청 홈페이지(https://www.gbmg.go.kr/)에서 확인할 수 있다.(☎문의: 054-550-8395)