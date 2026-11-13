'2026년 문경시립합창단 정기연주회' 11월 17일 오후 7시 문경문화예술회관에서 개최

▲ '2026년 문경시립합창단 정기연주회' 안내 포스터ⓒ문경시 제공

'2026년 문경시립합창단 정기연주회'가 오는 17일 오후 7시 문경문화예술회관 대공연장에서 개최된다.

이번 연주회는 문경시립합창단이 한 해 동안 갈고 닦은 실력을 시민들에게 선보이는 자리로, 클래식부터 대중가요까지 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 무대로 꾸며진다.

김유환 지휘자가 이끄는 문경시립합창단은 '별 헤는 밤', '아리랑' 등 서정적인 합창곡을 비롯해 '서울의 달', '연안부두', '어쩌다 마주친 그대' 등 친숙한 대중가요를 선보일 예정이다.

특히 소프라노 김혜현과 남성성악앙상블 BOS가 특별출연해 감미로운 성악과 역동적인 앙상블 무대로 공연의 풍성함을 더한다.

1987년 점촌시민합창단으로 창단된 문경시립합창단은 지역의 각종 문화예술 행사에 참여하며 활발한 활동을 이어오고 있다.

김학홍 문경시장은 “시민 누구나 즐길 수 있도록 다양한 음악을 준비한 만큼 많은 시민들께서 가족, 이웃과 함께 공연장을 찾아 음악이 주는 즐거움과 감동을 나누시길 바란다”고 전했다.

한편, 이번 정기연주회는 전석 무료로 진행되며, 13일 오후 4시부터 16일 오후 5시까지 문경문화예술회관 예매 홈페이지(http://gbmgticket.moonhwain.kr)를 통해 사전 예매하거나, 공연 당일 현장에서 선착순으로 입장할 수 있다.