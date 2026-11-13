iM캐피탈, 창립 17주년 맞아 (사)벧엘나눔공동체에 쌀 290kg과 무료급식 사업비 300만 원 후원

iM금융그룹 계열사인 iM캐피탈(대표이사 김성욱)은 창립 17주년을 맞아 사단법인 벧엘나눔공동체에 쌀 290kg과 무료급식 사업비 300만 원을 후원했다고 13일 밝혔다.

이번 후원은 창립기념일의 의미를 나눔으로 이어가기 위해 마련됐다. iM캐피탈은 지난해에도 그룹 계열사로부터 받은 축하 쌀화환을 기부한 데 이어, 올해는 무료급식 사업비 지원까지 더하며 나눔 활동을 확대했다.

벧엘나눔공동체는 정부 지원 없이 취약계층을 대상으로 무료급식소를 운영해 온 비영리단체다. iM캐피탈은 창립기념 축하 쌀화환을 실질적인 도움이 필요한 곳에 전달하고, 무료급식소의 안정적인 운영에 보탬이 되고자 사업비를 추가로 지원했다.

김성욱 iM캐피탈 대표이사는 “창립기념일을 맞아 받은 축하의 마음을 도움이 필요한 이웃과 나눌 수 있어 뜻깊다”라며 “앞으로도 도움이 필요한 곳에 실질적인 힘이 될 수 있는 사회공헌 활동을 이어가며 기업의 사회적 책임과 ESG 경영을 꾸준히 실천하겠다”고 말했다.