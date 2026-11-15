‘2026 대구국제기계산업대전’ 11월 17~20일까지 엑스코 동관에서 개최

▲‘2026 대구국제기계산업대전’ 안내 포스터ⓒ대구시 제공

‘2026 대구국제기계산업대전’이 11월 17~20일까지 4일간 엑스코 동관에서 개최된다.

대구광역시는 기계·첨단소재·부품 산업 분야의 최신 기술과 미래 제조혁신 트렌드를 한자리에서 만나볼 수 있는 올해 대구국제기계산업대전 개최 일정을 15일 발표했다.

대구국제기계산업대전은 ‘대구국제자동화기기전’과 ‘국제첨단소재부품산업전’을 통합한 산업전시회로, 올해는 전년 대비 5.3% 확대된 규모로 13개국 274개사가 745개 부스 규모로 참가한다.

특히 제조 AX를 비롯해 반도체, 방위산업, 이차전지, 베어링 등 미래 전략산업의 핵심 기술과 혁신 성과를 선보일 예정이다.

◆대구국제자동화기기전(DAMEX 2026)

‘제27회 대구국제자동화기기전(DAMEX 2026)’은 172개사가 530개 부스 규모로 참가해 공장자동화, 스마트팩토리 구현을 위한 최신 기계·설비 및 자동화 솔루션을 소개한다.

특히 ‘제조 AX 특별관’에서는 생산공정의 인공지능 전환과 자율제조 생태계를 집중 조명한다.

정밀 냉각기 전문기업 덕산코트랜과 JM로보틱스의 협력 솔루션을 비롯해 산업용 로봇 자동화 전문기업 ㈜디엠테크놀러지, 제조 AI 솔루션 전문기업 위즈코어, 컴퓨터메이트 등이 참가한다.

또 대구 AI 공급 기업협의회 회원사인 엠엔비전, 쓰리디오토메이션, 유니바, 파티미도 공동 참가해 제조 현장에 적용 가능한 다양한 AI 기술을 소개한다.

이와 함께 세계적인 절삭공구 기업 대구텍과 한국 OSG(주), 글로벌 공작기계 제조사 ㈜대성하이텍, FA 자동화 구동 솔루션 전문기업 ㈜한국체인모터 등 지역 대표 제조기업들도 참가해 우수한 기술력과 산업 경쟁력을 알린다.

‘대구 북구 기업 공동관’에서는 기계·부품·로봇 관련 제조기업 10개사가 20개 부스 규모로 참가해 대구 북구 기업의 기술력과 경쟁력을 홍보하고 국내외 판로 개척에 나선다.

◆국제첨단소재부품산업전

‘제21회 국제첨단소재부품산업전(Parts & Materials Show 2026)’은 102개사가 215개 부스 규모로 참가하며, 대구·경북 초광역 첨단 산업 벨트와 연계한 반도체 소부장, 방위산업 소재부품, 이차전지, 베어링 등 4대 핵심 특별관을 운영한다.

‘반도체 소부장 특별관’에서는 초음파 세정 전문기업 듀라소닉과 세정 장비 제조사 알파글로벌을 비롯해 정밀 자동용접 전문기업 웰드웰, 첨단 불소수지 전문기업 우양신소재 등이 참가해 반도체 제조 장비와 핵심 부품의 국산화 기술 및 첨단 공정 솔루션을 소개한다.

‘방위산업 소재부품 특별관’에서는 대한민국 공군군수사령부의 항공 부품 및 정밀 군수지원 체계를 비롯해 드론 스테이션 솔루션 기업 이스온, 착용형 웨어러블 로봇 전문기업 에프알티로보틱스, 방산 정밀가공기업 에스엘테크, 항공·소음제어 부품 제조사 엔알텍 등이 참가해 K-방산 분야의 다양한 핵심 기술과 제품을 선보인다.

‘이차전지 소재부품 특별관’에서는 포항소재산업진흥원을 중심으로 친환경 배터리 소재기업 에이엔폴리, 암페어머티리얼즈 등 배터리 소재기업과 씨아이피에너지, 그린코어이엔씨 등 친환경 설비기업들이 참가해 차세대 배터리 밸류체인을 소개한다.

또 ‘베어링 특별관’에는 첨단베어링 국가산업단지 조성을 추진 중인 영주시를 비롯해 봉성비에스, DKFC, 아이에스비코리아, 케이티엔 등 초정밀 베어링 및 기계 구동 요소 관련 기업들이 참가한다.

이와 함께 산업통상부 국책기관인 한국산업기술기획평가원(KEIT)에서 운영하는 ‘소부장 특별관’에서는 국가 연구개발 우수기술 보유기업 13개사가 참여해 미래 산업을 선도할 연구개발 성과를 소개한다.

◆부대행사

전시회 기간에는 참가기업의 해외시장 진출과 판로 개척을 지원하는 다양한 비즈니스 프로그램도 함께 열린다.

먼저 11월 17일에는 KOTRA 초청 해외 바이어 및 중국 산동성기계공업협회 회원사 등 4개국 22개사를 초청해 해외 바이어 수출상담회를 개최한다.

이어 18일에는 대구경북기계협동조합 주관으로 인도, 중국 등 해외 바이어 23개사를 초청해 참가업체에 다양한 글로벌 비즈니스 기회를 제공한다.

▲사진은 ‘2025 대구국제기계산업대전’ 당시 해외 바이어와 수출 상담을 하는 모습ⓒ대구시 제공

20일에는 중소기업융합 대구경북연합회와 엑스코가 공동으로 대기업 구매 담당자 초청 구매 상담회를 열고, 기계·자동차·철강·건설·중공업·반도체·방산·이차전지 등 8대 산업 분야 대기업 23개사와 참가기업 60여 개사가 1대 1 상담을 통해 실질적인 협력 기회를 모색한다.

이와 함께 제조업의 미래 방향을 제시할 ‘AI 자율제조혁신 컨퍼런스’ 등 다양한 기술산업 분야의 세미나가 같이 열려 제조업의 AI 전환과 미래 산업 발전 방향을 공유하는 자리를 마련한다.

특히 올해 6월 중국 칭다오 국제공작기계전에 대구 공동관 8개사가 참가한 데 이어, 17일에는 대구경북기계협동조합과 중국 산동성 기계공업협회 회원사 간 기계산업 교류회를 개최한다.

이를 계기로 대구시 자매도시인 중국 칭다오와의 산업 협력을 확대하고, 2027년 7월 칭다오와 11월 대구에서 정기적인 산업 교류를 추진할 계획이다.

전시회 관람을 원하는 시민은 사전등록 후 입장할 수 있으며, 자세한 사항은 공식 홈페이지(www.damex.co.kr)에서 확인할 수 있다.

추경호 대구시장은 “기계·첨단소재·부품 산업은 대구·경북 제조업의 근간이자 미래 첨단산업으로 도약하기 위한 핵심 기반”이라며 “이번 대구국제기계산업대전이 미래 전략산업의 최신 기술을 공유하고, 국내외 기업 간 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.