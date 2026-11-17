▲'iM뱅크 제주지점’ 개점ⓒiM뱅크 제공

iM뱅크(아이엠뱅크)는 지난 16일 제주지역 첫 영업점인 'iM뱅크 제주지점’을 개점했다고 밝혔다.

이번 제주지점 개점은 iM뱅크가 제주 지역에 처음 진출하는 것으로, 시중은행 전환 이후 전국 단위 영업망을 확대하기 위해서다.

제주시 연북로에 첫 지점을 개점한 iM뱅크는 소상공인과 자영업자의 비중이 높은 지역적 특성을 고려해 지역 사업자들의 금융 수요에 부응하고 지역 밀착형 금융서비스를 제공하는 데 주력할 방침이다.

개점에 앞서 iM뱅크는 제주 지역 첫 영업점 홍보를 위해 부근 거리 홍보와 제주도 내 주요 행사에 참여하는 등 지역사회와의 소통을 확대하고 있다.

또 지역사회를 위한 사회공헌활동으로 제주시니어클럽에 물품을 후원했다.

제주지점 첫 거래 확대를 위해서는 ‘더쿠폰 예·적금’ 특판 상품을 17일부터 12월 31일까지 판매한다.

‘더쿠폰예금은’ 1천만원 이상 연 4%(세전) 금리가 적용되며 ‘더쿠폰적금은’ 월 1천 원부터 최대 20만 원까지 6개월 간 납입하는 조건으로 가입기준 5천 좌 한정으로 연 11%(세전) 금리가 적용된다.

예금은 지점에서 대면으로, 적금은 오프라인 광고물을 통해 비대면으로 가입할 수 있다.

또 iM뱅크는 제주지역 개점을 기념해 지역 소상공인 및 자영업자의 금융 부담 완화를 위해 제주신용보증재단에 5억 원의 특별출연을 전달할 예정이다.

이를 통해 약 62 억원 규모의 금융지원이 이뤄질 것으로 기대되며, 지역 소상공인과 자영업자의 자금 조달 및 경영 안정에 실질적인 도움이 될 것으로 전망된다.

강정훈 은행장은 “제주지역 첫 영업점인 제주지점 개점은 iM뱅크가 전국의 고객과 함께 성장하는 은행으로 나아가는 의미 있는 발걸음”이라며 “iM뱅크는 제주지역 소상공인과 자영업자에게 실질적인 도움이 되고 제주지역 경제 발전에 기여하는 든든한 금융 파트너가 되겠다”고 약속했다.