iM뱅크(아이엠뱅크)는 지난 16일 제주지역 첫 영업점인 'iM뱅크 제주지점’을 개점했다고 밝혔다.
이번 제주지점 개점은 iM뱅크가 제주 지역에 처음 진출하는 것으로, 시중은행 전환 이후 전국 단위 영업망을 확대하기 위해서다.
제주시 연북로에 첫 지점을 개점한 iM뱅크는 소상공인과 자영업자의 비중이 높은 지역적 특성을 고려해 지역 사업자들의 금융 수요에 부응하고 지역 밀착형 금융서비스를 제공하는 데 주력할 방침이다.
개점에 앞서 iM뱅크는 제주 지역 첫 영업점 홍보를 위해 부근 거리 홍보와 제주도 내 주요 행사에 참여하는 등 지역사회와의 소통을 확대하고 있다.
또 지역사회를 위한 사회공헌활동으로 제주시니어클럽에 물품을 후원했다.
제주지점 첫 거래 확대를 위해서는 ‘더쿠폰 예·적금’ 특판 상품을 17일부터 12월 31일까지 판매한다.
‘더쿠폰예금은’ 1천만원 이상 연 4%(세전) 금리가 적용되며 ‘더쿠폰적금은’ 월 1천 원부터 최대 20만 원까지 6개월 간 납입하는 조건으로 가입기준 5천 좌 한정으로 연 11%(세전) 금리가 적용된다.
예금은 지점에서 대면으로, 적금은 오프라인 광고물을 통해 비대면으로 가입할 수 있다.
또 iM뱅크는 제주지역 개점을 기념해 지역 소상공인 및 자영업자의 금융 부담 완화를 위해 제주신용보증재단에 5억 원의 특별출연을 전달할 예정이다.
이를 통해 약 62 억원 규모의 금융지원이 이뤄질 것으로 기대되며, 지역 소상공인과 자영업자의 자금 조달 및 경영 안정에 실질적인 도움이 될 것으로 전망된다.
강정훈 은행장은 “제주지역 첫 영업점인 제주지점 개점은 iM뱅크가 전국의 고객과 함께 성장하는 은행으로 나아가는 의미 있는 발걸음”이라며 “iM뱅크는 제주지역 소상공인과 자영업자에게 실질적인 도움이 되고 제주지역 경제 발전에 기여하는 든든한 금융 파트너가 되겠다”고 약속했다.
구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
전체댓글 0