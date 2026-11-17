▲경산시 무역사절단이 인도 뉴델리 코트라에서 기념촬영을 하고 있다ⓒ경산시 제공

경북 경산시가 중국과 인도에 무역사절단을 파견해 지역 중소기업의 해외 시장 판로 개척과 미래 산업 교류 확대라는 두 마리 토끼를 동시에 잡았다.

경산시는 지난 8~14일까지 중국 상하이와 인도 뉴델리에 무역사절단을 파견해 수출상담 총 119건 8천490만 달러, 업무협약(MOU) 총 13건 282만 달러의 실적을 거두며 지역 중소기업의 해외 판로 확대의 발판을 마련했다.

상반기 태국·인도네시아에 이어 하반기에는 중국과 인도로 지역기업의 시장 개척 범위를 넓혔다.

이번 사절단에는 로봇, 산업용 기계 부품, 식품, 소비재 등 다양한 분야의 10개 사 ▲(주)알트리온 ▲에스피티 ▲비케이바이오푸드(주) ▲(주)에스팩토리 ▲(주)에프알티로보틱스 ▲승주농장 ▲(주)알오지스틱스 ▲(주)레일온 ▲(주)달구벌명가식품 ▲(주)세제몰이 참여했다.

특히, 젊은 기업인들이 다수 참여해 현지 바이어와의 1대1 상담 현장에서 자사 제품과 기술을 직접 소개했다. 참가 기업들은 현지 바이어의 수요와 품목별 수출 여건을 살피며, 품목별 특성에 맞춰 거래와 기술협력 방안을 적극적으로 제안했다.

중국 상하이에서는 완제품 수출이 어려운 식품 분야의 특성을 고려해 우리 식품기업이 현지 기업과의 가공 기술 협약을 추진하는 방안을 논의하며 시장 진입을 위한 접점을 찾았다.

또 한국화학융합시험연구원(KTR) 청도지사 관계자가 수출 상담회장을 직접 방문해, 참가 기업들의 현지 진출 절차와 인증·규제 등 실무 사항을 1:1로 상담해 중국 진출에 대한 실질적인 해법을 제시했다.

인도 뉴델리에서는 실질적인 계약 성사로 이어질 굵직한 후속 행보가 잇따랐다. 산업용 부품 제조기업이 상담회 이후 바이어의 현지 사업장을 직접 방문해 계약 협의를 진행한 데 이어, 참가 로봇기업 1개 사는 현지 바이어가 직접 한국을 방문해 후속 논의를 이어가기로 약속하는 등 상담을 실제 거래로 발전시키기 위한 기반을 마련했다.

미래 신성장 동력 확보를 위한 첨단산업 분야의 교류도 이어졌다. 상하이에서는 휴머노이드 로봇혁신센터에서 로봇이 작업 동작을 익히는 훈련 과정을 견학하고, 화웨이 롄추후 연구개발센터(화웨이 타운)에서 차세대 무선통신과 사물인터넷 분야의 연구개발 환경을 살펴봤다.

뉴델리에서는 인도공과대학 델리(IIT Delhi)의 로봇 연구·혁신기관인 IHFC와 로봇 분야 협력 방안을 논의했다. IHFC측은 인도의 공학 연구 역량과 한국의 기술력을 결합한 공동 협력에 의지를 나타냈다. 이어 사절단은 KOTRA 뉴델리무역관도 방문해 인도 시장 동향을 공유하고 참가 기업의 현지 진출 전략을 모색했다.

조현일 경산시장은 “중국과 인도는 세계적인 소비시장으로 성장 가능성이 큰 만큼 지역기업이 새로운 수출시장을 확보하기 위해 적극적으로 도전해야 할 시장”이며 “이번 무역사절단을 통해 구축한 바이어와의 네트워크가 일회성 상담에 머무르지 않고 실제 계약과 수출 확대로 이어질 수 있도록 기업별 후속 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “특히 기계·자동차 부품 등 경산의 주력산업과 로봇·인공지능(AI) 등 미래산업을 중심으로 해외 기업·기관과의 산업교류를 지속 확대해 지역기업의 글로벌 경쟁력을 높여, ‘기업하기 좋은 도시 경산’의 산업 경쟁력을 세계시장으로 확장해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 경산시는 해외전시회 참가지원, 해외규격 인증획득지원사업 등을 통해 지역 중소기업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 수출지원 정책을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.