▲ 사진 왼쪽부터 국민연금공단 김석주 자금관리실장, 전북특별자치도 고정삼 경제부지사, 국민연금공단 김성주 이사장, iM금융그룹 황병우 회장, iM증권 박태동 대표이사, iM에셋자산운용 권정훈 대표이사가 iM에셋자산운용과 iM증권의 전주 사무소 개소식에서 테이프 커팅을 하는 모습ⓒiM금융그룹 제공

iM금융그룹 계열사인 iM에셋자산운용과 iM증권은 지난 16일 전북특별자치도 전주시 덕진구 월방빌딩에서 전주 사무소 개소식을 가졌다.

개소식에는 iM금융그룹 황병우 회장과 iM에셋자산운용 권정훈 대표이사, iM증권 박태동 대표이사 등 그룹 주요 관계자와 국민연금공단 김성주 이사장, 전북특별자치도 고정삼 경제부지사 등이 참석했다.

이번 전주 거점 마련은 지난 2024년 계열사 iM뱅크의 시중은행 전환을 계기로 iM금융그룹이 추진해 온 전국 단위 금융 네트워크 확대의 연속선이다.

특히 지난 8월 전주와 광주에 지점을 개점해 은행 거점을 마련한 데 이어 자산운용과 증권 사무소 개소로 호남권 금융 접점을 더욱 확대하며 전북지역에 종합금융의 기반을 갖추게 됐다.

iM금융그룹은 전주시가 국민연금공단 기금운용본부를 중심으로 자산운용 관련 금융기관이 모여 있는 중요한 거점인 만큼 이번 개소를 계기로 국민연금을 비롯한 지역 금융기관과 소통을 강화하고, 지역기업 및 투자기관, 금융 파트너와의 협력 기반을 넓혀나갈 계획이다.

iM에셋자산운용의 경우 2008년부터 이어 온 국민연금 위탁운용 경험과 자산운용 전문성을 바탕으로 기관투자자와의 상생을 극대화할 계획이며, iM증권은 기금운용 관련 리서치와 기관영업 경험을 토대로 지역 금융기관과의 교류를 넓혀갈 방침이다.

황병우 회장은 “이번 전주 진출은 전북도와 전주시의 미래 성장 가능성을 믿고 함께하겠다는 약속”이라며 “그룹의 단순한 거점 확대를 넘어 우리의 금융 역량을 국민연금과 전북도의 성장과 연결하는 뜻깊은 출발점이 될 것”이라고 말했다.