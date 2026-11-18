롯데백화점 대구점과 상인점은 2027학년도 대학수학능력시험을 마친 수험생과 학부모를 위해 ‘수험생 우대 행사’를 진행한다.

우선 대구점에서는 2층 데님 캐주얼 브랜드 ‘리바이스’가 오는 22일까지 전 품목을 30% 할인 판매하며, 캐주얼 브랜드 ‘캉골’은 12월 16일까지 20~50% 할인 행사를 갖는다.

상인점에서도 2층 캐주얼 브랜드 ‘UCLA’에서는 22일까지 수험표를 지참한 고객을 대상으로 구매 금액별 즉시 할인 혜택이 주어진다.

이와 함께 11월 20~26일까지 상인점 4층 특설행사장에서는 아웃도어 브랜드 ‘노스페이스’, ‘내셔널지오그래픽’, ‘디스커버리’ 등이 참여해 경량다운과 롱다운, 구스다운 등 다양한 겨울 아우터를 특별가에 제공한다.

또 상인점 1층 스페셜티 커피 브랜드 ‘폴 바셋’에서는 19~24일까지 수험표 또는 수시 응시표를 제시한 고객에게 딸기 시즌 음료 무료 사이즈 업 혜택을 제공한다.

대구점과 상인점은 수험생 우대 행사와 더불어 공통 사은행사와 앱(APP) 전용 할인 혜택도 함께 선보인다.

20~22일까지 제휴 카드로 패션·잡화·스포츠 상품군에서 일정 금액 이상 구매하면 7% 상당의 롯데모바일 상품권을 증정한다.

또 20~29일까지 패션·스포츠·잡화 단일 브랜드에서 일정 금액 이상 구매 시 사용할 수 있는 최대 6만 원 한도의 10% 금액 할인권을 롯데백화점 앱에서 선착순 3만 명에게 제공한다.

유현권 롯데백화점 대구점장은 “수능 준비로 고생한 수험생과 가족들에게 작은 응원의 마음을 전하고자 다양한 쇼핑 혜택을 준비했다”며 “앞으로도 고객들의 라이프스타일과 시즌 수요에 맞춘 차별화된 프로모션을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.