▲‘iM프라이데이 이벤트’ 이미지ⓒiM뱅크 제공

iM뱅크(아이엠뱅크)는 11월 블랙프라이데이 시즌을 맞아 추첨으로 매주 100만 원의 쇼핑 지원금을 현금으로 제공하는 ‘iM프라이데이 이벤트’를 오는 12월 20일까지 진행한다고 밝혔다.

iM프라이데이 이벤트는 iM뱅크 앱에서 이벤트 응모를 하고(응모 선후 무관) 두가지 미션 중 하나만 수행하면 매주 이벤트 추첨대상에 포함된다.

미션은 응모 후 이벤트 기간 중 iM뱅크 BC카드(신용, 체크)를 30만 원 이상 누적 사용하거나, 펀드를 10만 원 이상 신규 가입하면 자동 참여된다.

매주 대상자 1명을 선정해 당첨 인터뷰 후 현금을 즉시 제공하며 당첨 후 중복 선정도 가능해 1인 최대 5백만 원까지 기대해 볼 수 있다.

‘iM프라이데이 이벤트’는 기존 iM뱅크 비씨카드 사용 고객이라면 별도 상품 가입 없이 참여가 가능하다.

이 행사는 블랙프라이데이 시즌을 맞이해 금융 앱에서도 고객들에게 다양한 재미와 기대감을 제공하며 매주 당첨자의 인터뷰를 이벤트 페이지에 게재할 예정이다.

강정훈 은행장은 “iM뱅크의 ‘iM프라이데이 이벤트’가 현금 당첨의 복권적 요소를 바탕으로 다가오는 연말에 행복한 기대감을 가질 수 있는 시간이 되길 바라며, 앞으로도 다양한 콘셉트의 대고객 이벤트와 편리한 상품 및 서비스로 고객 편의를 제고하겠다”는 뜻을 전했다.