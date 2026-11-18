2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞두고 AI 스마트기기를 이용한 부정행위 우려가 이어지고 있는 가운데, 전남광주통합특별시교육청이 부정행위 대응 과정에서 발생하는 감독교사의 민원·소송에 법률을 지원하고, 시험종료 시까지 전 직원이 비상대기하는 등 '국가재난상황'에 준하는 대응에 나선다.

18일 전남광주교육청에 따르면 이날 김대중 전남광주교육감은 교육청 전남청사 상황실에서 대책회의를 열고 시험장 안전과 문답지 보안, 교통·소음 통제, 부정행위 예방 등 준비 상황을 점검했다.

▲김대중 전남광주통합특별시교육감이 18일 교육청 전남청사에서 수능 긴급대책회의를 열고 있다. 2026.11.18 ⓒ전남광주교육청

특히 최근 세무사 시험 등 국가시험에서 AI 스마트기기 악용사례들이 적발되고 있는 만큼 초소형 카메라와 스마트안경 등 신종 부정행위 대응에 총력을 기할 방침이다.

시험장별 스마트안경 대응 및 판단 지원 전담인력 2명을 배치하고, 적외선 카메라 탐지기를 지원한다. 또 수험생 개인 소지품과 가방을 시험실 밖 복도에 별도 보관하고 시험장 학교 와이파이 차단 등 정부의 부정행위 예방 대책에 맞춰 이행한다.

전남광주지역 교사노동조합이 제기했던 부정행위 대응 과정에서 발생하는 민원 등에 대해서도 법률상담을 제공하며, 면책기준과 보호방안도 검토할 예정이다.

김 교육감은 이날 SNS를 통해서도 "부정행위 의심 상황에 대응하다 보면 시험이 끝난 뒤 민원이나 소송이 생길수 있다"며 "맡은 일을 성실히 수행하신 선생님이 그 일을 혼자 감당하는 일은 없을 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "의심스러운 상황이 생겨도 혼자 판단하지 않아도 된다. 교육청 전담인력을 배치해 두었으며 제가 끝까지 책임지겠다"고 강조했다.

한편 올해 수능은 전남광주 8개 시험지구 86개 시험장에서 치러지며, 지난해보다 979명 감소한 3만1704명의 수험생이 응시할 예정이다.