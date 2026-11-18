▲원효대사의 사상을 해석하기 위한 '제11회 삼성현 학술세미나' 개최 안내 포스터ⓒ경산시 제공

경북 경산시에서 탄생한 원효대사를 기리기 위해 오는 20일 ‘금강삼매경론 연기(緣起)와 원효의 서사’라는 대주제로 삼성현역사문화관이 주관하는 '제11회 삼성현 학술세미나'가 개최된다.

삼성현(三聖賢)의 한 분으로 존경받는 원효대사는 대한민국을 대표하는 사상가로 ‘불교의 대중화’를 이끌었고, 그의 사상과 저술은 동아시아 불교의 발전에도 큰 영향을 미쳤다.

7세기 중엽 원효는 불교경전인 '금강삼매경'의 뜻을 풀이하여 '금강삼매경론'을 지었다.

주석서는 대체로‘소(疏)’혹은‘주(註)’라는 명칭으로 불리는데, 이 저술은‘론(論)’이라고 하여 원효의 저술 중에서도 특별한 위치를 차지한다. 이 저술을 통해 원효는 일심(一心)과 화쟁(和諍)사상을 중심으로 실천과 수행을 강조했다.

일연이 쓴 '삼국유사'에서도 원효가 '금강삼매경'을 해석할 수 있는 유일한 인물이라고 묘사하고 있다.

이번 학술세미나에서 기조강연을 맡은 인제대학교 화쟁인문학연구소 박태원 소장은 원효가 펼치는 화쟁의 사유에 대한 철학적 토대가 '금강삼매경론'에서 이루어졌다는 점을 강연할 예정이다.

이어지는 주제발표에서는 동국대학교 WISE캠퍼스 석길암 교수가 ‘『금강삼매경』과 『금강삼매경론』의 사이’, 동국대학교 불교학술원 박인석 교수는 ‘『종경록』에 보이는 원효의 『금강삼매경론』 분석’을 주제로 원효의 사상과 저술을 다각도로 토의할 예정이다.

또, 서울대 규장각한국학연구원 김태수 교수는 '금강삼매경론'의 연기설화와 원효의 사상적 통찰력을 조명하고, 동국대학교 WISE캠퍼스 진형진 교수는 '금강삼매경론'이라는 철학적 해석을 삼성현역사문화관에 어떻게 구현할 것인가를 논의할 예정이다.

이런 의미를 담아 원효가 구축한 사유의 체계를 관람객이 스스로 이해하고, 경험할 수 있는 전시콘텐츠 개발 방안에 대한 발표 및 토론도 펼쳐질 예정이다.

이경식 삼성현역사문화관장은 "이번 학술세미나를 통해 경산에서 탄생한 원효대사의 저술에 담긴 사유와 사상의 역사적 의미를 살펴보고, 우리가 직접 보고 경험할 수 있는 ‘원효대사의 사상’을 구현할 수 있는 방법을 찾을 것"이라면서 관심있는 시민들의 적극적인 참여를 당부했다.