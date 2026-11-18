대구청소년성문화센터(센터장 도기봉)는 18일 오전 11시, 대구경북과학기술원(DGIST) 컨실리언스홀에서 건강한 성 문화 조성을 위한 체험 부스를 운영했다.

대구청소년성문화센터는 첨단 과학기술 연구·교육의 현장인 DGIST에서 성 평등과 인권 존중의 가치를 확산하고, 건강한 성 문화에 대한 사회적 관심을 높이기 위해 이번 체험 부스를 마련했다.

이날 행사에는 대학생과 외국인 유학생들이 참여해 성 평등과 인권에 대한 다양한 생각을 나눴다. 특히 서로 다른 국적과 문화적 배경을 가진 학생들이 성 인권과 성 평등을 공통의 가치로 공감하고 소통하면서 의미를 더했다.

체험 부스에서는 돌림판을 활용한 성 평등 퀴즈와 성 인권 삼행시 짓기, '성 평등한 우리를 위해 한마디' 등 참여형 프로그램이 진행돼 성 인권의 의미를 자연스럽게 나눴다.

▲체험 부스에서 돌림판을 활용한 성 평등 퀴즈에 열중하고 있는 참여자들ⓒ대구청소년성문화센터 제공

특히 성 인권 삼행시 활동에서는 대학생들의 참신한 생각과 메시지가 눈길을 끌었다.

한 학생은 “성 인권은 인간의 평등한 삶을 위한 당연한 권리!”라고 표현했으며, 또 다른 학생은 “성 평등은 우리의 소소한 일상에서 지켜야 하는 의무이자 권리”라고 말해 성 평등의 가치를 일상과 연결했다.

또 '성 평등한 우리를 위해 한마디' 활동에 참여한 한 남학생은 “남녀 모두 차별 없이 취업하자!”라는 메시지를 전해 성 평등이 일상의 다양한 영역에서 실천되어야 한다는 점을 강조했다.

이번 활동은 성 인권과 성 평등이 특정 연령이나 집단에 한정된 주제가 아니라 모든 사람이 함께 배우고 실천해야 할 보편적 가치임을 확인하는 자리였다.

특히 과학기술과 디지털 환경이 빠르게 변화하는 시대에 기술을 활용하는 능력만큼 타인의 권리를 존중하고 서로의 다름을 이해하는 시민의식이 중요하다는 점을 함께 생각해 보는 기회가 됐다.

도기봉 센터장은 “건강한 성 문화는 교육기관이나 특정 세대만의 과제가 아니라 우리 사회 구성원 모두가 함께 만들어 가야 할 문화”라며 “이번 활동에서 대학생과 외국인 유학생들이 성 인권과 성 평등에 관심을 갖고 자신의 생각을 적극적으로 표현하는 모습이 인상적이었다”고 말했다.

그는 이어 “앞으로도 지역사회와 협력해 성교육의 장을 학교와 교육기관을 넘어 일상으로 확장하고, 서로의 권리를 존중하는 건강한 성 문화가 정착될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

대구청소년성문화센터는 대구광역시의 위탁을 받아 운영하는 청소년 성교육 전문기관으로, 체험관 성교육과 찾아가는 성교육, 지역사회 연계 캠페인 등 다양한 활동을 통해 아동·청소년의 건강한 성장과 성 문화 조성에 기여하고 있다.