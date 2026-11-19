▲2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 전남광주 광덕고등학교에 수험생들이 정부 지침에 따라 가방을 복도에 보관해 두고 있다. 2026.11.19 ⓒ전남광주통합특별시교육청

전남광주 지역의 2027학년도 대학수학능력시험 1교시 국어 영역 응시자가 지난해보다 줄어든 가운데 결시율은 7.83%로 전년보다 0.64%p 상승했다.

19일 발표된 '2027학년도 전남광주 지역 1교시 응시현황' 자료에 따르면 이날 오후 2시 집계 기준 국어 영역 지원자 3만1270명 가운데 2만8820명이 응시했다. 2045명은 시험장에 나오지 않았다.

지역별로는 광주에서 지원자 1만6952명 중 1333명이 결시해 결시율 7.86%를 기록했다. 전남에서는 지원자 1만4318명 중 1117명이 시험을 치르지 않아 결시율이 7.80%로 집계됐다.

지난해와 비교하면 광주 결시율은 7.13%에서 0.73%p, 전남은 7.25%에서 0.55%p 각각 올랐다. 두 지역을 합친 결시율은 지난해 7.19%에서 올해 7.83%로 상승했다.

1교시 실제 응시자는 지난해 3만29명에서 올해 2만8820명으로 1209명 줄었다. 반면 결시자는 지난해 2325명에서 올해 2450명으로 125명 늘었다.

현행 체제로 치러지는 마지막 수능인 만큼, 변수로 지목됐던 N수생의 증가도 나타났다. 전체 수능 지원자 구성에서 재학생은 크게 감소한 반면 N수생이 증가했다.

올해 전남광주 수능 지원자 중 재학생은 1428명 감소한 반면 N수생은 412명 늘어 총 979명 줄었다.

한편 이날 전남광주 8개 시험지구 86개 시험장에서 3만1704명의 수헝생이 이번 2027학년도 수능을 치른다. 시험실은 1196개이며 시험 관리와 감독을 위해 6500여 명의 인력이 투입됐다.