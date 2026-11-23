한국가스공사는 지난 19~20일까지 이틀간 대전 KW컨벤션에서 한국가스기술공사와 ‘모·자회사 합동 안전·상생·혁신 우수사례 경진대회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 대회는 생산설비 경상정비 과정에서 발굴한 양사 협력 우수사례를 공유하고 현장 정비의 안전성과 효율성을 높이기 위해 마련됐다.

행사에는 양사 관계자 각 25명씩 총 50명이 참석했다.

평택·인천·통영·삼척·제주 등 전 기지본부의 기계 및 계전 분야 현장 전문가들이 선발됐으며, 가스공사와 가스기술공사 직원 각 1명씩(2인 1조)으로 구성된 총 9개 합동팀이 대회에 참가했다.

경진대회에서는 이들 합동팀이 모·자회사 간 협력을 통한 문제 해결 사례를 발표했다.

주요 발표 내용은 데이터 기반 예지보전 체계 고도화, LNG 저장·압축설비 제어시스템 최적화, 스마트 안전 기술을 활용한 작업환경 개선 등 현장 성과 중심으로 구성됐다.

심사 결과 최우수 1팀, 우수 2팀, 장려 6팀이 선정됐으며, 최우수상은 ‘인천기지 LNG 펌프 보수 개선 사례’가 차지했다.

이를 통해 선정된 우수사례는 전 사업장에 공유되며, 지속적인 공유 체계를 바탕으로 LNG 설비 운영의 안정성을 한층 높여 나갈 계획이다.

가스공사 관계자는 “이번 경진대회를 통해 발굴한 우수사례가 전 사업장으로 확산돼 설비 정비의 안전성과 효율성을 높이는 계기가 되길 바란다”며, “앞으로도 모·자회사 간 긴밀한 협력을 통해 상생 발전의 토대를 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.