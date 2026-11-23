NH농협은행 원주시지부(지부장 김주석)는 20일 원주아이 행복 청약통장 지원사업을 위해 원주시에 기탁금 2000만 원을 전달했다.

원주아이 행복 청약통장 지원사업은 2023년 1월 1일 이후 원주시에서 출생한 아동을 대상으로 청약통장 가입을 지원하는 사업이다.

▲NH농협은행 원주시지부 2000만 원 기탁. ⓒ원주시

대상 아동에게 2회차 납입금 5만 원을 지원하며 재원은 원주시가 3만 원, NH농협은행이 2만 원을 각각 분담한다.

원주시는 2019년 7월 NH농협은행 원주시지부와 협약을 체결하고 같은 해 8월부터 사업을 시행해 2019년부터 올해까지 총 4938명에게 2억 4700만 원을 지원했다.

김주석 NH농협은행 원주시지부장은 "원주시에서 태어난 아이들의 미래를 응원하는 마음으로 기탁에 참여했다"며 "앞으로도 지역사회와 상생하는 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.

구자열 원주시장은 "아이들의 첫걸음을 응원하는 기탁에 감사드린다"며 "앞으로도 지역사회와 협력해 아이 키우기 좋은 도시 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.