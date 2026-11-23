원주 미래고등학교(교장 허양욱) 자동차과가 현대자동차그룹 주관 사업 선정과 국가기술자격 전원 합격이라는 겹경사를 맞았다.

미래고등학교 자동차과는 현대자동차그룹이 주관하고 함께일하는재단이 추진하는 HMG 미래모빌리티 테크캠퍼스 사업에 최종 선정됐다.

▲HMG 미래모빌리티 테크캠퍼스. ⓒ미래고등학교

사업 선정에 따라 미래고등학교 자동차과 학생들은 지난 11일 기아 원주 플래그십스토어에서 열린 초청교육에 참여했다.

학생들은 현장 도슨트 투어로 최신 정비 현장을 견학하고 현직자와 함께하는 전기차 기초 직무 교육을 수강하며 실무역량을 쌓았다.

이와 함께 미래고등학교 자동차과는 2026년도 과정평가형 자격 교육과정을 통해 자동차정비산업기사 시험에 응시한 학생 7명 전원이 합격하는 성과를 거뒀다.

학교 측의 체계적인 교육과정과 현장 맞춤형 실습 수업이 어우러져 이뤄낸 결과다.

허양욱 미래고등학교장은 "학생들이 현대자동차그룹 지원 프로그램 선정과 산업기사 전원 합격이라는 성과를 동시에 이뤄내 기쁘다"며 "앞으로도 학생들이 미래 모빌리티 산업의 주역으로 성장하도록 내실 있는 교육과정 운영을 이어가겠다"고 말했다.