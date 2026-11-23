태백시의회가 집행부의 공공의료 운영 부실과 행정 자료 오작성 문제를 질타했다.

태백시의회는 23일 제299회 제2차 정례회 행정사무감사특별위원회를 열고 보건·건강·농업·산림·축산·세무과 소관 업무를 점검했다.

▲행정사무감사특별위원회. ⓒ태백시

이날 감사에서는 지역 공공의료 인프라의 운영 실태와 행정 신뢰도 문제가 집중 도마에 올랐다.

남궁증 위원장은 “공공산후조리원의 향후 5년간 위탁 운영비를 추계해 예산안 심사 전까지 제출하고 이용률 감소에 대비해야 한다”고 주문했다.

이어 “태백시의 의료 취약 여건을 보건복지부와 강원특별자치도에 설명하고 철암보건지소에 공중보건의 추가 배치를 적극 건의하라”고 당부했다.

홍지영 의원은 공공심야어린이병원이 전문의 한 명에게 의존해 여러 차례 휴진한 사실을 지적했다.

홍 의원은 “주말 진료와 입원 치료를 언제 어떻게 확대할 것인지 구체적인 계획을 제출하라”고 요구했다.

▲행정사무감사특별위원회. ⓒ태백시의회

정연태 의원은 “공공산후조리원 이용 신청이 몰릴 경우를 대비해 선정 기준의 형평성을 보완해야 한다”고 말했다.

태백요양병원 지원사업과 관련해서는 “향후 지원의 필요성과 형평성을 검토할 수 있도록 인근 지역의 유사 규모 요양병원과 운영 현황을 비교한 자료를 제출하라”고 요청했다.

박영식 의원은 “공공산후조리원 발코니 확장 공사를 조속히 마무리한 뒤 이용객 안전에 문제가 생기지 않도록 철저히 점검하라”고 말했다.

아울러 지역사회 통합건강증진사업에 대해 “운영 횟수와 참여 인원에 더해 시민들의 실제 실천율과 고혈압·당뇨 등 건강지표가 얼마나 개선됐는지 함께 제시하라”고 강조했다.

이경옥 의원은 집행부가 제출한 행정사무감사 자료의 오작성을 지적하며 행정의 책임과 신뢰성을 높이기 위한 재발 방지 대책을 요구했다.

또 자살예방사업의 추진 체계를 점검하고 예방 활동과 사례 관리가 일원화돼 효과적으로 이뤄지도록 살필 것을 당부했다.

이석형 의원은 지난여름 매봉산 일대 화장실 위생 불량으로 이용객이 겪은 불편 사례를 언급했다.

이 의원은 “지역 축제 기간 방문객들이 화장실을 깨끗하게 이용할 수 있도록 관리를 철저히 해달라”고 말했다.