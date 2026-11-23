강원특별자치도교육청이 도내 고등학교 2학기 2회 고사에서 인공지능(AI)과 스마트기기를 악용한 부정행위를 원천 차단하기 위해 시험 관리를 수능 수준으로 대폭 강화했다.

강원특별자치도교육청은 도내 고등학교에 대학수학능력시험용 금속탐지기 324대를 배포했다.

▲강원교육청, 고교 기말고사 수능 수준 관리. ⓒAI 이미지

각 학교는 부정행위가 의심되거나 시험 도중 화장실을 이용하는 학생을 대상으로 금속탐지기를 활용해 전자기기 소지 여부를 정밀 확인하기로 했다.

시험 당일 교내 무선 인터넷(와이파이)망도 전면 차단한다.

복도 감독관은 시험실 주변의 와이파이, 블루투스 등 통신 신호를 상시 점검하고 이상 신호가 포착되면 즉시 해당 시험실 내부의 스마트기기 소지 여부를 색출한다.

기존 시험 관리 수칙도 한층 깐깐하게 적용한다.

학교는 시험 시작 전 휴대전화를 비롯한 모든 전자기기를 일괄 수거하고 학생 가방은 시험실과 분리된 별도 공간에 보관한다.

학생들은 본래 소속 학급이 아닌 다른 교실로 이동해 시험을 치르며 감독관은 매 교시 학생들의 안경·복장·필기구를 철저히 확인한다.

강원특별자치도교육청은 전자기기 수거부터 시험 중 감독과 부정행위 적발 및 후속 처리까지 단계별 매뉴얼이 현장에서 빈틈없이 작동하도록 지원한다.

아울러 도내 중·고등학교 정기시험 전반에 적용할 부정행위 방지 종합 대책을 마련해 추후 별도로 안내하기로 했다.

강삼영 강원특별자치도교육감은 "단 한 건의 부정행위도 용납하지 않겠다"며 "학생들이 그동안 쌓아 온 실력을 공정하게 평가받을 수 있도록 시험 관리와 감독에 만전을 기하겠다"고 말했다.