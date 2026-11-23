강원특별자치도의회가 청년 유출을 막기 위해 경제적·주거적 지원을 넘어 지역사회 진입장벽을 낮추는 실질적인 정착 대안 찾기에 나섰다.

강원특별자치도의회 의원연구모임인 강원 청년 회복·정착 정책연구회(회장 윤지영 의원)는 23일 강원특별자치도의회 세미나실에서 강원 청년의 지역 정착을 위한 정책간담회를 열었다.

▲강원 청년의 지역 정착을 위한 정책간담회. ⓒ강원특별자치도의회

이번 간담회는 청년들이 지역에서 살아가며 겪는 관계 형성의 어려움과 지역사회 진입장벽을 당사자 관점에서 살피고 안정적인 지역 정착 방안을 찾기 위해 마련했다.

이날 자리에는 강원특별자치도 청년정책 참여단으로 활동하는 청년 당사자들이 직접 참석해 현장 목소리를 담은 정책을 제안했다.

▲강원 청년의 지역 정착을 위한 정책간담회. ⓒ강원특별자치도의회

참석자들은 제안 내용을 바탕으로 청년 개인의 선택을 보장하면서 단계적으로 지역에 정착할 수 있는 실행 방안을 논의했다.

윤지영 강원 청년 회복·정착 정책연구회장은 "청년이 지역을 떠나지 않고 정착하기 위해서는 경제적·주거적 지원을 넘어 지역사회에 자연스럽게 참여할 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다"며 "청년 당사자의 생생한 경험을 바탕으로 청년에게 실질적으로 필요한 정책이 무엇인지 함께 고민하겠다"고 말했다.