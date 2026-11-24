태백시가 2027년도 예산안을 5,536억 원 규모로 편성해 태백시의회에 제출했다.

이상호 태백시장은 20일 열린 시정연설에서 내년도 시정 운영 방향과 주요 사업 계획을 발표했다.

▲시정연설 하는 이상호 태백시장. ⓒ태백시

◇ "시민 삶 바꿀 실질적 변화 완성"

이상호 태백시장은 그동안 거둔 산업 전환의 성과를 시민이 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 변화로 연결하겠다고 다짐했다.

태백시는 태백URL 건설, 청정메탄올 산업단지 개발, 산림목재 클러스터 조성, 석탄경석 자원화, 태백교도소 신축사업 등 핵심 사업을 집중적으로 진행한다.

관련 기업도 적극적으로 유치해 지역 주력 산업으로 키울 방침이다.

◇ 행정력 모아 광역 교통망 확충

산업 기반을 뒷받침할 광역 교통망 확충에도 행정력을 모은다.

태백시는 서울까지 이동 시간을 2시간 이내로 줄이는 것을 목표로 잡았다.

이를 위해 제천을 거쳐 태백으로 이어지는 태백선 직선·고속화와 평창역에서 정선·강원랜드를 거쳐 태백을 잇는 평창~정선선 사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하기로 했다.

도로망 확충 사업도 병행한다.

태백시는 동서 6축 고속도로와 연결되는 지선을 통한 태백IC 설치, 동점~통동 국도대체우회도로 신설 사업을 국가계획에 포함하도록 역량을 쏟는다.

◇ 탄탄페이 20% 캐시백 상시 운영

시민 생활과 맞닿은 민생경제와 복지 지원도 늘린다.

태백시는 지역화폐인 탄탄페이 20% 캐시백을 상시 운영해 골목상권에 활력을 불어넣는다.

65세 이상 어르신에게는 목욕비와 이·미용비를 지원한다.

학생들을 위한 학업 바우처, 고교 졸업 축하금, 대학생 장학금 지급 등 복지 사업도 확대하기로 했다.

태백시는 사업의 시급성과 재원 여건, 준공 이후 운영비까지 종합적으로 검토해 5,536억 원의 예산을 짰다.

시민 생활·안전·지역 성장에 꼭 필요한 사업에 예산을 우선 배분했다.

이상호 태백시장은 "주요 사업을 진행하는 과정에서 지역 업체의 참여 기회를 넓히겠다"며 "시민들이 태백에서 일자리를 찾고 안정적으로 생활을 꾸려갈 수 있도록 사업 하나하나를 끝까지 챙기겠다"고 말했다.