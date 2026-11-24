태백시의회(의장 고재창)는 24일 제299회 제2차 정례회 제3차 행정사무감사특별위원회(위원장 남궁증)를 열고 태백시복지재단·사회복지과·복지정책과·통합돌봄과·회계과 소관 업무를 감사했다.

이경옥 태백시의회 의원은 청소년시설 연간 운영계획서의 수입·지출 수치가 맞지 않고 각 시설의 발전계획이 동일하게 작성된 점을 지적했다.

▲제299회 제2차 정례회 제3차 행정사무감사특별위원회. ⓒ태백시의회

이경옥 의원은 "종사자 수당을 조정·지급한 근거와 근로계약서상 휴게시간 문제점을 확인해 보고하고 청소년수련관 프로그램별 운영 성과를 제출하라"고 요구했다.

정연태 태백시의회 의원은 재단 경영평가 결과를 짚으며 "조직이 확대된 데 비해 재단이 자체 발굴한 신규사업이 부족하다"고 비판했다.

정연태 의원은 사회복지과에 "태백시와 재단 간 업무 분담이 적절한지 검토해 보고하라"고 주문하고 자료 취합 후 회기 종료 뒤 별도 간담회를 열자고 제안했다.

홍지영 태백시의회 의원은 재단 설립 이후 시민이 체감하는 복지서비스 변화를 물었다.

홍지영 의원은 "최근 3년간 사업별 성과, 이용률, 만족도, 지속 여부를 종합해 제출하고 행정의 손길이 닿지 않는 주민을 찾아 서비스를 제공해 사후 관리로 이어지도록 노력해 달라"고 당부했다.

박영식 태백시의회 의원은 태백시노인복지관 인력 현황을 확인하고 추가 인력 필요 근거와 규모를 따졌다.

박영식 의원은 "노인복지시설 전반의 인력 운영 실태를 점검해 적정 정원을 검토하고 종사자 임금과 이용자 서비스 개선 방안을 함께 마련하라"고 주문했다.

남궁증 위원장은 유사 업무를 수행하는 복지시설 간 직급·보수 기준이 다른 점을 짚으며 "시설 유형에 맞춰 기준을 통일하는 방안을 검토해 달라"고 요청했다.