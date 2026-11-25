경북 경산지역의 소상공인 활성화를 위해서는 획일적인 지원에서 벗어나 각 상권의 소비계층과 지역 여건에 맞는 차별화된 활성화 전략으로 전환해야 한다는 의견이 제시됐다.

경산시의회 의원연구단체 '꽃피는스마트상권연구팀(대표 석옥선)'은 지난 24일 의회에서 '경산시 소상공인 활성화 방안 연구' 최종보고회를 개최했다.

꽃피는스마트상권연구팀은 석옥선, 손말남, 이상열, 이성일 의원으로 구성돼 있으며, 경기침체와 소비환경 변화로 어려움을 겪고 있는 경산시 소상공인의 실태를 파악하고 지역 상권별 특성을 반영한 실효성 있는 지원정책을 발굴하기 위해 지난 9월부터 연구를 추진했다.

이날 보고회에는 연구단체 소속 의원들과 용역 수행기관 관계자 등이 참석해 연구 결과를 공유하고, 경산시의 지역 상권별 특성을 반영한 소상공인 지원정책과 구체적인 추진 방향에 대해 논의했다.

연구 결과, 경산시는 상권별 배후수요와 발전단계가 서로 다른 만큼, 획일적인 지원에서 벗어나 경영안정과 자생력 강화, 지역소비 활성화, 디지털 전환, 상권별 맞춤형 지원, 민관협력 및 성과관리를 중심으로 정책을 전환할 필요가 있다고 분석했다.

내용에 따르면 경산시 상권을 ▲전통시장·원도심형 ▲대학가형 ▲산업배후형 ▲신도시·주거형 ▲읍면 생활거점형 ▲개발전환형 등 6개 유형으로 구분하고, 각 상권의 소비계층과 지역 여건에 맞는 차별화된 활성화 전략을 제안했다.

또 상인조직·대학·기업·유관기관 등 지역경제 주체 간 협력체계를 구축하고, 매출 변화와 소비자 유입·재방문 등 실질적인 성과를 지속적으로 점검해 정책에 반영하는 체계 마련의 필요성을 강조했다.

꽃피는스마트상권연구팀 소속 의원들은 “이번 연구가 어려운 경제 여건 속에서 힘겨운 시간을 보내고 있는 소상공인들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며, “연구 결과가 실효성 있는 정책으로 이어져 소상공인과 지역상권이 함께 성장하고 활력을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.