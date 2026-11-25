경북 문경레저타운(대표이사 채홍호)이 문경관광개발(주)을 상대로 부당이득금 등 약 1억 8천만 원의 반환을 청구하는 민사 소송을 제기했다

문경레저타운에 따르면 법률자문을 받은 후, 문경관광개발은 식음사업 외주화 합의 해지 과정에서 “▲손해배상 청구특약이나 유보의 의사표시가 전혀 없었다는 점, ▲손해배상금 지급액이 객관적인 기준으로 산정되지 않았다는 점, ▲이사회필수 의결 사항임에도 이를 거치지 않았다는 점, ▲관광개발의 내부행사 경비 지급은 법률상 원인이 없는 지출이라는 점” 등을 들어 문경관광개발과 전임대표를 상대로 부당이득금 반환 및 손해를 연대해 지급하라는 소송을 제기했다는 것이다.

이번 부당이득금반환 소송은 지난 9월 14일 문경레저타운 노동조합에서 문경레저타운과 문경관광개발과의 업무관계에 있어서 불합리한 부분에 대한 시정을 건의한 것이 시발점이 됐다.

이에 따라 문경레저타운은 법률자문 검토를 거쳐 10월 12일 문경관광개발에 부당이득금의 자진반환을 요청했으나 10월 16일 문경관광개발이 이를 거부했기 때문이라고 밝혔다.