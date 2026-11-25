태백시 도심과 골목길의 밤풍경이 하얀 자작나무를 닮은 가로등 불빛으로 따뜻하게 바뀌었다.

태백시는 특색 있는 디자인과 은은한 조명을 갖춘 자작나무 가로등이 시민들의 호응 속에 지역을 대표하는 새로운 야간경관으로 자리 잡았다고 밝혔다.

▲자작나무 가로등. ⓒ태백시

자작나무 가로등은 하얀 나무줄기 모양에 조명을 더한 경관시설이다.

낮에는 주변 자연과 어우러진 거리 풍경을 만들고 밤에는 따뜻하고 아늑한 분위기를 자아낸다.

획일적인 기존 가로등과 달리 거리의 미관을 살리고 시민들에게 일상 속 색다른 볼거리를 선사했다.

태백시는 2023년 상장문학공원을 시작으로 남부벽화마을, 절골, 철암역, 시외버스터미널 인근 등 주요 도로와 생활권에 자작나무 가로등을 꾸준히 늘렸다.

연도별 설치 수량은 2023년 11개, 2024년 31개, 2025년 75개다. 올해 96개를 추가해 현재까지 총 213개를 설치했다.

올해는 태서초, 중앙초, 황지초 등 학교 주변과 황지자유시장 인근·주택가·공영주차장·돌꾸지마을 일원까지 설치 범위를 넓혔다.

▲자작나무 가로등. ⓒ태백시

주요 도로를 넘어 시민들이 매일 걷는 골목길과 생활공간까지 밤거리를 환하게 밝혔다.

태백시는 앞으로도 지역별 경관 특성과 시민 이용 여건을 고려해 자작나무 가로등 등 경관조명 설치를 확대하기로 했다.

태백시 관계자는 "자작나무 가로등은 자연을 닮은 디자인으로 태백시 거리 곳곳에 새로운 풍경을 더하고 있다"며 "앞으로도 시민들이 걷고 싶고 머물고 싶은 거리 환경을 만들고 태백시만의 특색을 살린 도시경관을 가꾸겠다"고 말했다.