iM뱅크(아이엠뱅크)에서 발행하는 지역문화 전문지 '향토와 문화'가 ‘제36회 2026 대한민국 커뮤니케이션대상’에서 전체 단일 최고상인 국회의장상을 수상했다.

(사)한국사보협회가 주최하는 '대한민국 커뮤니케이션대상'은 기업과 공공기관, 각종 단체 등이 제작하는 사보와 웹진, 홍보 간행물, 영상 등 다양한 커뮤니케이션 제작물을 대상으로 우수한 작품을 선정해 시상한다.

이 행사는 지난 24일 한국프레스센터에서 개최됐다.

1996년 창간돼 올해 창간 30주년을 맞이한 '향토와 문화'는 ‘대구·경북의 얼과 문화를 되살리고 미래를 준비하는 지역문화 사랑지’를 지향하며 지난 30년간 지역의 역사와 문화, 예술, 인물, 자연유산 등을 폭넓게 조명해 온 계간 문화전문지다.

'향토와 문화'는 매호마다 하나의 주제를 선정해 다양한 관점에서 깊이 있게 조명하고 각 분야 전문가들의 연구와 집필을 바탕으로 역사적 사실과 문화적 의미를 충실하게 전달하는 한편, 풍부한 사진과 도판, 세련된 편집 디자인을 통해 전문성과 대중성을 함께 추구해 왔다.

특히 지역에 뿌리를 둔 금융기관이 30년이라는 긴 시간 동안 지역의 역사와 문화유산을 체계적으로 기록하고, 널리 알리는 문화전문지로 차리매김해 왔다는 점에서 기업의 지속적인 문화공헌 활동으로도 의미가 크다.

매호 약 1만 부를 무료로 발행하는 '향토와 문화'는 지역민들에게는 이 고장의 역사와 문화를 새롭게 발견하는 기회를 제공하고, 연구자와 교육 현장에는 유용한 참고 자료로서 가치를 인정받고 있다.

이 같은 성과를 인정받아'향토와 문화'는 창간 이듬해인 1997년 대한민국 사보 대상을 수상한 바 있으며 창간 30주년인 올해 다시 대한민국 커뮤니케이션대상 전체 최고상을 수상했다.

이날 시상식에 참석한 신용필 iM뱅크 전무는 “'향토와 문화'가 창간 30주년과 통권 120호 발간이라는 뜻깊은 해에 대한민국 커뮤니케이션대상 최고상을 수상하게 되어 매우 영광스럽다”며 “지난 30년간 변함없는 관심과 애정을 보내주신 독자 여러분께 깊이 감사드린다. 앞으로도 지역의 소중한 역사와 문화를 발굴하고 그 가치를 미래 세대에 전하는 문화공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

‘향토와 문화’는 iM뱅크 홈페이지에서 전 호를 볼 수 있다.

▲11월24일 오후 한국프레스센터에서 개최된 제36회 2026 대한민국 커뮤니케이션대상에서 국회의장상을 수상한, iM뱅크 발간 지역문화 전문지 ‘향토와 문화’ 시상식. ( 사진 좌로부터 윤은기 심사위원장, 윤용근 국회의원, 신용필 iM뱅크 전무, 김흥기 한국사보협회 회장)ⓒiM뱅크 제공

사진캡션)

이미지01_11월24일(화) 오후 한국프레스센터에서 개최된 제36회 2026 대한민국 커뮤니케이션대상에서 국회의장상을 수상한 iM뱅크 발간 지역문화 전문지 ‘향토와 문화’ 시상식. (좌로부터) 윤은기 심사위원장, 윤용근 국회의원, 신용필 iM뱅크 전무, 김흥기 한국사보협회 회장