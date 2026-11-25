남상규 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·춘천7)이 24일 경제자유구역청 추가경정예산안과 2027년도 당초예산안 심사에서 옥계지구 기업유치 부진에 따른 반복적인 예산 감액을 짚고 내실 있는 사업 추진을 요구했다.

경제자유구역청은 데이터센터 등 기업 입주에 대비해 개발계획·에너지사용계획 변경 예산을 매년 잡았다.

▲남상규 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·춘천7). ⓒ강원특별자치도의회

그러나 실수요 기업을 확보하지 못해 2024년 2억1,700만 원, 2025년 1억5,300만 원, 2026년 2억 원 등 3년간 총 5억7천만 원을 감액했다.

2027년도 당초예산안에도 개발·실시계획과 에너지·환경계획 변경 예산 2억8,500만 원이 포함됐다.

남상규 의원은 기업 입주 준비를 위한 선제적 예산 편성 필요성에는 공감하면서도 매년 편성과 감액이 되풀이되는 점은 기업유치 성과 부족을 뜻한다고 지적했다.

보다 실효성 있는 투자유치 활동이 필요하다는 것이다.

남상규 도의원은 "우상호 도정 출범과 김양호 청장 취임으로 경제자유구역청이 전환점을 맞은 만큼 정부의 5극 3특 국가균형발전 기조에 맞춰 옥계지구 경쟁력을 높이고 적극적인 기업유치로 지역경제 성장동력을 확보해야 한다"고 말했다.

이어 "2027년은 기업유치 준비가 실질적인 성과로 이어지는 해가 되어야 하며 AI 데이터센터 등 다양한 기업이 옥계지구에 뿌리내리도록 책임감과 소신을 갖고 흔들림 없이 사업을 추진해 달라"고 주문했다.