조성호 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·원주7)이 24일 경제자유구역청 추가경정예산안과 2027년도 당초예산안 심사에서 기존 홍보방식의 한계를 짚고 투자유치 활성화를 위한 홍보 전략의 전면 개선을 요구했다.

조성호 의원은 지난 행정사무감사에서 지역 언론매체 편중 광고 집행과 수도권 등 타지역 홍보 부족을 지적했지만 감사 이후 경제자유구역청이 세운 7,260만 원 규모의 연말 광고계획에 지역 중심 홍보방식이 상당 부분 남았다고 비판했다.

▲조성호 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·원주7). ⓒ강원특별자치도의회

이는 전국 단위 적극 홍보를 내세운 신임 청장의 방향과 실무부서 추진 방향이 엇박자를 내는 것 같다고 아쉬움을 나타냈다.

특히 내년도 예산도 신문, 방송, 인터넷 배너 등 기존 광고방식을 그대로 따르고 있다고 지적했다.

조성호 도의원은 "경제자유구역청의 성공적인 기업유치를 위해 무엇보다 중요한 사업 중 하나가 홍보인데도 수년째 복사·붙여넣기식 사업이 되풀이되는 것 같아 아쉽다"며 "청장이 명확한 홍보 방향과 지침을 내놓고 실무부서가 구체적인 사업으로 실행해야 한다"고 강조했다.