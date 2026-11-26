국민의힘 대구광역시당은 지난 25일 국민의힘 대구시당 5층 강당에서 '대구여성정치아카데미 20기' 수료식을 개최했다.

이날 수료식에는 김승수 시당위원장을 비롯한 시당 주요당직자, 여성정치아카데미 총동창회 임원 및 20기 수료생(124명) 등 150여 명이 참석했다.

대구여성정치아카데미20기는 지난 10월 28일 개강 이후 ‘여성의 힘으로, 정치의 내일을 열다’ 라는 슬로건 아래 여성의 정치적 역량 강화와 지역사회 여성 지도자 양성에 중점을 두고 진행됐다.

수료식에는 김승수 시당위원장의 특강을 시작으로 수료생 격려와 수료증 전달 순으로 진행됐다.

김승수 시당위원장은 축사를 통해 “그동안 성실히 교육 과정을 마친 수료생 여러분의 수료를 진심으로 축하 드린다”며“오늘 수료는 끝이 아니라 새로운 시작이고, 여러분이 국민의힘의 내일을 함께 만들어 갈 주인공”이라고 말했다.

이어 “당의 미래는 새로운 인재에게 달려 있다”라며“역량 있는 인재를 더 많이 길러 정치 무대에 설 수 있도록 당이 적극 뒷받침하겠다”고 강조했다.

국민의힘 대구시당은 앞으로도 여성의 정치적 역량이 실질적인 정치참여로 이어질 수 있도록 그 기반을 더욱 넓혀 나갈 것이며, 여성 인재들이 지역 정치의 주역으로 성장할 수 있도록 적극 지원할 방침이다.