조성운 강원특별자치도의회 교육위원장(국민의힘·삼척1)이 25일 2027년도 강원특별자치도교육비특별회계 예산안 심사에서 어린이집 급식비 지원을 넘어 시설 개선까지 지원 범위를 넓힐 것을 제안했다.

앞서 지난 10월 강원특별자치도와 강원특별자치도교육청·강원특별자치도어린이집연합회는 어린이집 영유아 급식비 지원을 위한 협약을 맺었다.

▲조성운 강원특별자치도의회 교육위원장(국민의힘·삼척1). ⓒ강원특별자치도의회

이에 따라 도교육청은 만 3~5세 유아를, 강원특별자치도는 만 0~2세 영아를 대상으로 급식비를 추가 지원하기로 했다.

조성운 위원장은 "어린이집과 유치원 간 급식 지원 격차를 없애려는 이번 사업의 취지가 교육·보육환경 개선으로도 이어져야 한다"라고 강조했다.

조성운 위원장은 같은 누리과정을 적용받는 만 3~5세 유아들이 다니는 기관에 따라 교육환경에서 차별받지 않도록 어린이집 시설개선비 지원 방안을 마련할 것을 당부했다.

조성운 위원장은 유보통합이 추진되는 만큼 모든 아이가 안전하고 쾌적한 환경에서 생활하도록 도교육청이 선제적인 지원 방안을 찾고 적극행정에 나서달라고 주문했다.